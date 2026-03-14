Землю накрила перша затяжна магнітна буря цієї весни: сонячний вітер прискорився вдвічі

На Землі фіксується перша тривала і значна магнітна буря весняного сезону. Збурення геомагнітного поля розпочалися близько півночі і відрізняються нетиповою стабільністю показників.

Причини космічного шторму: Як зазначають дослідники космічної погоди, поточна буря спровокована корональною дірою на Сонці. Вона викликала різке підвищення швидкості сонячного вітру поблизу нашої планети. Потік плазми прискорився до 700 кілометрів на секунду — це вдвічі перевищує звичайні показники (300–400 км/с). Ознак стрімкого спаду активності наразі не спостерігається.

Цьому явищу передував потужний 20-хвилинний сонячний спалах, зафіксований напередодні, 13 березня. Цікаво, що перед цим викидом майже місяць на Сонці спостерігалося відчутне зниження активності.

Скільки триватиме магнітна буря: Попри те, що буря класифікується як середня (рівень G1.7), вона є вкрай стабільною: індекс тримається на одній позначці багато годин поспіль. За попередніми прогнозами, геомагнітні збурення можуть тривати до двох-трьох діб, хоча науковці не виключають тимчасової стабілізації магнітосфери в найближчі години.