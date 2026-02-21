Хто «з’їдає» вашу електроенергію: рейтинг найвитратніших побутових приладів

Рахунки за електроенергію можуть неприємно дивувати навіть тоді, коли ви не купували нову техніку і користуєтеся нею у звичному режимі. Видання Futura проаналізувало, які саме домашні пристрої споживають найбільше струму, непомітно спустошуючи гаманці споживачів.

Головні «пожирачі» кіловатів

Абсолютним лідером за обсягами споживання є електричні системи опалення, які за рік можуть «накрутити» до 3800 кВт·год. Серед звичайної побутової техніки першість тримають прилади, що працюють цілодобово: холодильники та морозильні камери. Залежно від віку та моделі, холодильник споживає від 200 до 500 кВт·год на рік. Морозилка демонструє схожі цифри (100–500 кВт·год), проте має важливий нюанс: якщо її вчасно не розморожувати, навіть тонкий шар льоду збільшує витрати енергії на третину.

До категорії високого споживання також входять прилади для догляду за речами та посудом:

Сушарки для білизни (близько 350 кВт·год на рік).

Посудомийні машини (близько 240 кВт·год).

Пральні машини (приблизно 190 кВт·год).

Приховані витрати та як економити

Суттєво впливають на загальний рахунок і менші прилади. Наприклад, звичайний Wi-Fi роутер, який працює безперервно, споживає близько 165 кВт·год щорічно. Варильна поверхня додає ще 236 кВт·год, духова шафа — 130 кВт·год, а мікрохвильовка — до 90 кВт·год. Менш помітними є чайники, кавоварки та пилососи, але їхній внесок зростає, якщо техніка стара або зношена.

Фахівці наголошують, що на витрати впливає не лише потужність, а й умови експлуатації. Неправильне розташування холодильника біля батареї чи плити, брудні вентиляційні решітки та ігнорування еко-режимів змушують техніку працювати на знос. Щоб зменшити рахунки, експерти радять купувати прилади з високим класом енергоефективності, регулярно розморожувати холодильники та повністю вимикати з розеток техніку, яка не використовується, не залишаючи її в режимі очікування.