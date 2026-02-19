Уряд оновлює правила «Національного кешбеку»: з 1 березня повертатимуть 5% або 15%

Кабінет міністрів України анонсував зміну формату популярної програми «Національний кешбек». Згідно з повідомленням Міністерства економіки, замість фіксованої ставки почне діяти диференційована модель, яка має на меті ефективніше захистити вітчизняного виробника від засилля імпорту. До 28 лютого 2026 року кешбек продовжує нараховуватися за старими правилами — 10% на всі товари-учасники.

☝ В Україні запустили безкоштовний монітор ⚡ магнітних бурь ⚡

Де кешбек буде максимальним (15%)

З 1 березня найвищу ставку у 15% повертатимуть за купівлю товарів у тих категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику українців перевищує 35%. До цієї групи увійшли здебільшого непродовольчі товари:

Побутова хімія, косметика та засоби гігієни.

Одяг, взуття, товари для дому, ремонту, будівництва та тварин.

Канцелярія.

З продуктів харчування: тверді та м’які сири, окремі види круп і макаронних виробів.

За що повертатимуть 5%

Знижену ставку у 5% застосовуватимуть до товарів, де українські виробники і так впевнено домінують на ринку (частка імпорту нижча за 35%). До цієї великої категорії потрапили:

Більшість продуктів: хліб, м’ясо, молочні продукти (окрім сирів), овочі, фрукти, риба, олія, солодощі, напої, бакалія.

Аптечні товари.

Товари для саду та городу.

За словами міністра економіки Олексія Соболева, такий точковий і гнучкий підхід стимулюватиме попит на українське там, де є найбільший потенціал для заміщення імпорту, не збільшуючи при цьому загальний бюджет програми. За півтора року існування (з жовтня 2024-го) до «Національного кешбеку» приєдналися 4,9 млн активних користувачів, які сумарно придбали вітчизняних товарів на суму понад 63 млрд грн.