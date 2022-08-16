Запах грошей: які аромати приваблюють багатство та достаток в дім

Для притягування фінансового потоку своєї хорошої енергії буває недостатньо, буває корисно проводити ароматерапію, оскільки запахи спонукають людей до дії і створюють приємний настрій, викликаючи певні реакції в оточуючих.





Гроші самі собою йдуть у будинок деяких людей і можна помітити, що у ньому витає особливий аромат. У кожного ароматичного засобу своя енергетика, тому щоб використовувати кожен із них за призначенням, потрібно познайомитися з їхніми властивостями.

М’ята

Цей аромат заспокоює людину, дозволяючи зняти стрес та розслабитися. Особливо, якщо випити перед сном чай з м’ятою або поставити горщик з ароматною квіткою. Також у нього є здатність позитивно впливати на енергетичні канали та притягувати гроші. Ще з давніх-давен люди обкурювали торговельні місця на ринках м’ятою, щоб залучити багатих клієнтів.

Цим же давнім способом можна скористатися і у себе вдома, обкуривши аромапалочками або помазавши в кількох місцях ефірною олією м’яти. Також варто приділити увагу своєму гаманцю та місцю із заначкою.

Сандалове дерево

В Індії цей аромат вважається священним, а ще виражений запах цього дерева може залучати гроші. З його допомогою можна легко встановити контакт із партнерами, укласти вигідні угоди.

Також аромат допомагає усувати втому. Можна використовувати ефірну олію в офісі, для підняття настрою, полегшення навчання та залучення фінансового потоку.

Лавр

Він приваблює багатство та викликає пророчі сни, а також стимулює душевні сили та роботу мозку. Можна покласти в гаманець лавровий листочок, щоб туди надходили гроші. Енергія аромату дерева приваблює творчі ідеї, а з ним і грошовий потік.

Апельсин

Аромат сонячного плоду випромінює радість та позитив, а смак піднімає настрій та покращує концентрацію. До того ж він приваблює багатство, тож у будинку краще тримати ефірну олію цитрусових.

Базилік

Ця приправа часто зустрічається у стравах італійської кухні, її аромат добре впливає на здоров’я та настрій, надає впевненості у своїх силах та підвищує продуктивність. Допомагає залучити найвпливовіших людей.

Мускатний горіх

Цей аромат стимулює досягнення нових висот і зміцнює душевні сили, і навіть приваблює успіх. Рекомендується використовувати людям з фінансовою скрутою – він допоможе позбутися страхів.

Є один обряд на залучення грошей. Потрібно взяти велику купюру і нанести на неї краплю ефірної олії мускатного горіха, сказавши: “Успіх і гроші нехай прийдуть”, після чого покласти банкноту в гаманець і не витрачати її.

Жасмин та кардамон

Кохання, гроші, успіх у кар’єрі у життя жінок приваблює жасмин, а кардамон – у життя чоловіків. Варто на це звернути увагу не лише при виборі аромату для дому, а й парфумів.

Шавлія

Аромат цієї рослини приваблює гроші, допомагає здобути славу і визнання, а також позбутися негативу, до того ж він дарує впевненість у власних силах. Після стресового дня повноцінно розслабитися і міцно заснути допоможе чай із шавлією та аромапалочка із цим запахом.