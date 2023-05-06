Залишилось 4 дні: “Нафтогаз України” звернувся з важливою інформацією

10 травня українці отримають рахунки за газ за квітень. У НАК “Нафтогаз України” наголошують, що спочатку рахунки будуть доступні в особистих кабінетах споживачів.

Крім того, рахунки за спожитий газ можна буде отримати через чат-боти “Нафтогазу” в соціальних мережах, на терміналах та електронною поштою. Однак тим, хто отримає паперові рахунки, доведеться чекати довше, оскільки Укрпошта надсилатиме їх лише після 20 травня.

Платежі зазвичай формуються в період з 10 по 12 число кожного місяця. НАК “Нафтогаз України” наголошує на важливості своєчасної оплати рахунків для підтримання стабільного газопостачання для населення.