Фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень, по 18 веренся

Астрологи склали фінансовий прогноз на найближчий тиждень, з 12 по 18 вересня. На кого гроші падатимуть з неба, а кому краще переглянути бюджет та почати економити читайте далі.





Овен

Великих прибутків цього тижня чекати не слід. Овнам прийдеться багато працювати. Сьогодні найважливіше для цього знаку — стабільність на роботі. Тому краще зосередитись на вдосконаленні робочих умінь, пізніше керівництво оцінить вашу старанність.

Тілець

Тільцям краще відмовитись від незапланованих покупок та перейти у режим економії. Тиждень випробовуватиме цей знак на міцність та терплячість. Також у цей час не слід купувати путівки на відпочинок та автомобілі, навіть, якщо вони були запланованими. Краще трохи почекати, і тоді отримаєте вигідніші пропозиції.

Близнюки

У плані фінансів все стабільно. Близнюки навіть зможуть знайти додаткове джерело доходу. Зірки прихильні до вас цього тижня. Хтось із друзів поверне старий борг. Краще поки що нікому не позичати гроші. Накопичуйте, будуйте плани на майбутнє, робіть все без поспіху.

Рак

Раки можуть поїхати у відрядження за кордон. Його дуже добре оплатить керівництво, тому погоджуйтесь на пропозицію. Старі справи із цінними паперами нарешті принесуть свої плоди, але прибуток буде меншим, ніж очікувалось. У цілому тиждень буде прибутковим, при цьому без надмірних навантажень в офісі.

Лев

Левам зірки радять проводити операції з нерухомістю. Оренда чи продаж на цьому тижні будуть вкрай вигідними для цього знаку. Тим хто знаходиться у пошуках роботи, випаде чудова нагода потрапити на вакансію своєї мрії. Потрібно бути уважним до того, що кажуть люди навколо вас. Будуть ті, хто захоче виманити гроші. Є ризик стати жертвою шахраїв.

Діва

Зірки радять Дівам налагоджувати ділові зв’язки. Астрологи рекомендують спілкуватись із більш успішними, ніж ви людьми. Такі є в вашому оточені, і налагодження контактів із ними приведе до збільшення прибутків. Зараз високі шанси розширити свій бізнес, підписувати вигідні контракти.

Терези

На Терези чекає чорна смуга у фінансах. На роботі також будуть проблеми із колегами. Не час опускати руки. Перегляньте витрати у своєму бюджеті та на деякий час відмовтесь від деяких з них. Через розбіжність поглядів із колегами також не слід перейматись, вони тимчасові.

Скорпіон

Скорпіон вміє заробляти гроші. Зірки наділили цей знак не лише любов’ю до праці. Скорпіони знають собі ціну. У найближчі 7 днів найкращий час для інвестицій. Ви можете стати частиною успішного проєкту, який потім ще довгий час буде приносити досить непоганий прибуток. Тому будьте такими ж активними та цілеспрямованими, зірки вам допомагатимуть.

Стрілець

Ви отримаєте грошове винагородження, на яке довго чекали. Хтось із покровителів вирішить допомогти фінансово. Не відмовляйтесь від цього, через власне его, але будьте вдячними. Скористайтеся нагодою, візьміть цей подарунок та витратьте на себе. Ви довгий час відмовляли собі у різних благах.

Козоріг

Зірки пророкують кар’єрний розвиток: підвищення, або нова робота із вищою зарплатнею. Також вас можуть покликати працювати за кордон. У плані фінансів все стабільно, без незапланованих витрат. Загалом чудовий тиждень для вас. Насолоджуйтесь життям.

Водолій

Ви довго брали додаткову роботу, хапалися за будь-яку можливість трохи заробити. Астрологи радять перепочити на цьому тижні. Можна виїхати на уїк-енд за місто, або до родичів у гості. Фінансово ви нічого не втратите. Тому відпочивайте, набирайтеся сил та натхнення. До речі, можливі подарунки від коханої людини.

Риби

У Риб все піде не за планом. Роботи та обов’язків буде дуже багато. Щоб не нашкодити собі, делегуйте задачі. Поруч із вами відповідальні люди, вони вас підтримають та допоможуть. Керівництво оцінить ваші здібності менеджера, та може переглянути рівень зарплатні.