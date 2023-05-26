Президент Грузії закликала ввести обмеження проти росіян, які перебувають у країні.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила протест проти того, що для росіян, які прибули в країну, досі не введені правові обмеження.

«Незрозуміло, чому не введено жодних заходів та правових регуляцій для масово прибулих до Грузії росіян і щодо їхньої діяльності, особливо в таких сферах як охорона здоров’я, освіта», — сказала Зурабішвілі.

За її словами, незрозумілою стала зовнішня політика Тбілісі, яка, на її думку, дедалі більше ізолюється від європейської перспективи.

Заборона на польоти до Грузії для російських авіакомпаній була скасована 10 травня разом із запровадженням безвізу до Росії для мешканців Грузії. У Тбілісі це рішення Росії викликало змішану реакцію, зокрема президент республіки Саломе Зурабішвілі назвала його неприйнятним, вважаючи «провокацією». При цьому в уряді Грузії, навпаки, позитивно оцінили скасування Росією візового режиму та відновлення авіасполучення.