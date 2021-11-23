Большое удвоение: Киевстар разослал абонентам SMS о резком подорожании тарифов

Оператор мобильной связи «Киевстар» проинформировал своих клиентов о росте цен на некоторые тарифные планы. Первые изменения украинцев ждут уже 2 декабря текущего года. Коснутся они только абонентов, пользующихся услугами оператора на условиях предоплаты.





Список тарифов, стоимость которых оператор решил пересмотреть, опубликован на официальном сайте «Киевстар». Большинство из них были запущены еще в 2019 году и давно не пересматривались. В частности, среди таких тарифов:

«Общение без границ 2019»;

«Развлечения без границ 2019»;

«Видео без границ 2019»;

«Киевстар Комфорт» и другие.

Кроме изменения цен на устаревшие тарифные планы, в «Киевстар» планируют также расширить возможности абонентов, которые ими пользуются. К примеру, в пакете «Общение без границ 2019» количество минут для записи голосовых сообщений увеличат до 100, а число мегабайт мобильного интернета – до 15 тысяч.

Детали, касающиеся перечня услуг в пакетах предоплаты и их новые цены сообщат абонентам в SMS за неделю до внедрения изменений. То есть у клиентов «Киевстар» будет время, чтобы сменить свой тарифный план.

«Наши абоненты ничего не потеряют от пересмотра тарифных планов. После 2 декабря количество минут на звонки другим операторам вырастет примерно вдвое, увеличатся лимиты мегабайтов мобильного интернета, не говоря уже о бонусах в виде «суперсил» – 100 минут на другие сети или 5 гигабайт трафика», – отмечает оператор. Услуга «суперсилы» теперь будет работать для клиентов «Киевстар» в постоянном режиме.

Не останутся в стороне и контракнтные абоненты ведущего оператора страны. Их также ждут определенные ценовые изменения. Но коснутся они только дополнительных услуг. Таким образом, 150 SMS сроком действия на 4 недели теперь можно будет приобрести за 35 грн, 10 минут на звонки за границу – за 50 грн, а 100 минут на других операторов в пределах Украины будут стоить 50 грн.