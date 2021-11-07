Стало відомо, у кого з людей до 30 років найбільше шансів потрапити в лікарню з ковідом

Вірус Covid-19, що раніше вражав переважно людей середнього та похилого віку, тепер узявся за молодь. До лікарень все частіше потрапляють українці до 30 років, а часом навіть ті, хто ще не встиг розміняти третього десятка. Особливістю таких молодих людей, є присутність у анамнезі захворювань, що суттєво погіршують симптоми «корони».





За словами заступниці головного лікаря київської клінічної лікарні №5 Ельміри Мамедової, ще навесні госпіталізували переважно хворих від 50 років і старших. Та зараз до лікарні привозять чимраз більше молодих людей від 20 до 30 років у вкрай тяжкому стані.

Зазвичай такі пацієнти мають низку хронічних захворювань, серед яких можна вирізнити діабет та ожиріння. Хворі з таким анамнезом набагато частіше, ніж інші, потребують термінових реанімаційних заходів.

«Молоді із ожирінням у лікарню надходить дуже багато. Я навіть не могла уявити, що зараз це така поширена хвороба», – зазначила Мамедова.

Лікарка також розповіла, що на відміну від пацієнтів похилого віку, які також мали певні супутні захворювання, молоді люди із зайвою вагою набагато довше одужують. Смертність серед діабетиків до 30 років також доволі висока – близько 10%.

Головною причиною такої вразливості людей, що хворіють цукровим діабетом, до коронавірусу є низький імунітет. Навіть молодий організм із таким захворюванням беззахисний перед сильною інфекцією.

Опорність до вірусів у цього типу пацієнтів є дуже низькою, через що ковід може мати важкий перебіг та непередбачувані наслідки, як то загострення серцево-судинних захворювань, проблеми з легенями та центральною нервовою системою. Позатим коронавірус загрожує діабетикам зараженням крові, затяжною пневмонією, та більш вираженою дихальною недостатністю. А це означає, що кисневої терапії пацієнти із діагностованим ожирінням чи діабетом потребують вже із перших днів захворювання.