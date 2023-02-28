Держава виділила більше грошей на пенсії цього місяця

Пенсійний фонд України днями відзвітувався про завершення фінансування пенсій за лютий. На виплату пенсій цього місяця було перераховано 51 млрд. грн. Для порівняння у січні на виплати пенсіонерам та пільговикам ПФУ витратив 50,4 млрд. грн, тобто на 600 млн грн менше.

Про збільшення суми витрат на пенсійні послуги ПФУ повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook. У відомстві також пояснили, як саме розподілили пенсійні кошти. Отож 9,4 млрд. грн передали «Укрпошті», яка станом на 23 лютого вже виплатила пенсіонерам 87% від цієї суми. Ще 41,6 млрд. грн було перераховано на рахунки уповноважених фінансових установ. Всю отриману від ПФУ суму банки одразу ж зарахували на пенсійні картки українців.

Додатково Пенсійний фонд перерахував 5,2 млрд. грн на виплату субсидій та інших видів пільг. Загальна сума страхових виплат у лютому склала 2,3 млрд. грн. Ще у 1,4 млрд грн обійшлися ПФУ лікарняні.

Варто зазначити, що з 1 березня витрати Пенсійного фонду в черговий раз збільшаться. Через заплановану на березень індексацію пенсій виплати українцям похилого віку підвищать на 20%. Таку велику надбавку пенсіонери отримають через незвично високу інфляцію у 2022 році, що склала майже 30% (показник інфляції міститься у формулі індексації).

Щоправда зросте лише розрахункова сума виплат, тобто «чиста» пенсія без надбавок за вік чи стаж. Таким чином пенсіонери, чия розрахункова сума пенсії близька до мінімальної, отримають надбавку в сумі 400-500 грн. В українців із середньою пенсією близько 3000 грн виплати зростуть на 600-700 грн. А ті, хто має «чисту» пенсію в сумі 5000 грн, після індексації будуть отримувати на 1000 грн більше.

До слова, підвищувати інші види соціальних виплат у 2023 році в Україні не планують. Не зміняться також мінімальна зарплатня та прожитковий мінімум українців.