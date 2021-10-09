Складено ТОП кращих обранців по знаку зодіаку

Знайти ідеального кандидата для створення родини непросто. Кожна жінка має свої вимоги до обранця. Однак перш за все вони цінують уважність коханого та вміння робити приємні сюрпризи.





Астрологи визначили, що найбільше ніжності та піклування дарують своїм половинкам чоловіки, народжені під сузір’ями Рака, Лева та Козерога. Вони приділяють обраницям увесь вільний час, оточуючи їх коханням та турботою.

Рак

Чоловіки цього знаку прагнуть створити міцну родину, в якій пануватиме затишок та кохання. Вони готові геть на все, щоб зробити кохану щасливою. Часто Раки не дозволяють своїм дружинам працювати, повністю забезпечуючи сім’ю. Адже для них немає нічого гіршого, ніж бачити кохану пригніченою чи втомленою. Тож якщо ви побачите доглянуту та щасливу жінку, можна не сумніватися, що її чоловіком є саме Рак.

Лев

Леви – природжені лідери. Тим не менше з коханою жінкою авторитарний стиль спілкування вони не практикують. Зовсім навпаки, у коханні вони стають більше схожими не на левів, а на ласкавих котиків. Представники знаку не жалкують часу та грошей на свою другу половинку, та здатні зробити її справді щасливою. Родина Лева завжди буде під його надійним захистом й не знатиме скрути.

Козеріг

Амбітні Козероги здатні будь-що досягати поставленої мети. Тож забезпечити кохану жінку матеріально такий чоловік точно зможе. Представники знаку дуже віддані своїй роботі, та ніколи не забувають про родину. Вони цінують свою другу половинку і ніколи не змусять її сумувати. Нехай у трудоголіків цього знаку не завжди є вільний час, та вони роблять усе можливе, щоб не засмутити кохану. Козероги постійно дарують квіти й подарунки. А як тільки з’являється вільна хвилинка, чимдуж мчать додому, щоб провести якнайбільше часу в родинному колі.