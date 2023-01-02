Для трьох знаків зодіаку 2023 рік стане провальним: що на них чекає

2023 рік не для всіх зодіакальних знаків стане успішним. Зокрема випробування та труднощі чекають на Левів, Водоліїв і Риб. Зірки пророчать їм дуже тяжкий період. Численні перешкоди не дозволять представникам цих знаків здійснити кар’єрний прорив, а стосунки повиснуть «на волосині».

Лев

Нехай 2023 рік і стане для Левів смугою перешкод, та боятися їм не варто. Випробування зроблять уродженців знаку ще сильнішими та витривалішими.

У березні, через входження Сатурну у знак Риб, Леви стикнуться із кардинальними змінами на роботі. На них чекають нелегкі часи. Доведеться удвічі старанніше виконувати свої обов’язки, щоб втриматися на посаді.

З 22 липня до 3 вересня триватиме ретроградація Венери в знаку Лева. В цей час астрологи не радять представникам знаку звертатися до косметологів та пластичних хірургів. Натомість пропонують зайнятися самопізнанням, навчанням та спробувати нові види творчості.

Що ж стосується кохання, тут Левам точно не пощастить. Про створення нових стосунків у 2023-му краще забути. А ті, хто вже в парі, опиняться на порозі розриву.

Водолій

Вплив Плутона, який ще називають планетою хаосу та руйнування, зіпсує Водоліям весь майбутній рік. У 2023-му вони переживуть низку розчарувань. Хоча наприкінці року представники знаку почнуть зцілюватися і навчаться сприймати своє минуле з ноткою іронії.

Загалом на Водоліїв цього року чекає чимало відкриттів. Вони зрозуміють, чого насправді бажають і ці бажання можуть їх налякати. Адже Водолії ще ніколи не прагнули влади та контролю так, як зараз. Та досягнути омріяного у 2023 році їм не вдасться.

Не надто успішно складатимуться й фінансові справи Водоліїв. Всі заощадження вони успішно витратять і залишаться так би мовити «на бобах».

Риби

Рибам в 2023 році доведеться стикнутися обличчям до обличчя з проблемами, які вони постійно відкладали на потім. На їх вирішення представники знаку витратять чимало часу та зусиль. Однак є в цьому й позитивна сторона: Риби нарешті знімуть рожеві окуляри та почнуть бачити всі події та людей такими, якими вони є насправді.

Можливі в 2023-му неочікувані візити колишніх партнерів, з якими Риби більше ніколи не хотіли бачитися. Представникам знаку доведеться навчитися захищати свої інтереси, даючи відсіч неприємним та токсичним людям.

Також Рибам цього року вдасться розвинути свою інтуїцію та віднайти внутрішню гармонію. Труднощі 2023-го їх не зламають, а навпаки допоможуть укріпити тіло і дух.