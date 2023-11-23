Придется поискать: в АТБ напугали украинцев исчезновением с полок ряда продуктов

Польские транспортные операторы устроили блокаду на границе с Украиной, что привело к последствиям, которые выходят за рамки простого повышения цен на автомобильный газ. Ожидается, что блокада приведет к дефициту и повышению цен на определенные товары в украинских магазинах.

Украинская компания “АТБ” сообщила, что ограничение движения на польской границе вызвало задержки на других переходах в Венгрии и Словакии. Эти задержки увеличили время, необходимое для доставки продукции европейских производителей, и повысили стоимость автомобильных перевозок. Как следствие, эта ситуация приводит к повышению входных и розничных цен в Украине, а также к уменьшению количества ценовых акций и предложений для потребителей.

Светлана Литвина, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса, считает, что, хотя могут возникнуть риски дефицита некоторых импортных товаров, общая продовольственная безопасность Украины не находится под угрозой. Это связано прежде всего с тем, что Украина является самодостаточной в производстве большинства продуктов питания.

Она отметила, что в прошлом году существовала потребность в определенных видах овощей из-за оккупации южных регионов Украины, где они обычно выращивались. Однако в этом году проблема была решена за счет выращивания этих овощей в разных регионах Украины. Исключение может составлять лишь небольшая группа товаров, в частности сезонные фрукты, но они не представляют угрозы для продовольственной безопасности страны.

Будущее продовольственной безопасности Украины в значительной степени будет зависеть от продолжительности блокады границы. Однако она вряд ли приведет к резкому росту цен для конечных потребителей. Как отметил эксперт, все еще существуют альтернативы для импорта, включая железнодорожные перевозки и потенциальное использование временного зернового коридора для морского импорта.