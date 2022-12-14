В «Дия» запускают долгожданную услугу для ФЛП

Министерство цифровой трансформации Украины запустило новую услугу на портале госуслуг «Дия». С ее помощью украинцы смогут всего в несколько кликов получить документ, за которым раньше пришлось бы выстоять огромную очередь в госучреждении.

Речь идет об оформлении выписки для ФЛП из Единого государственного реестра. Этот документ индивидуальные предприниматели заказывают чуть ли не чаще всего. Без него невозможно получить ряд банковских услуг, оформить договор или принять участие в тендере. Ведь выписка из госреестра является официальным подтверждением того, что гражданин является физическим лицом предпринимателем или был им ранее.

Как отметил глава Минцифры Михаил Федоров, оформление цифровой выписки в «Дия» позволит украинцам не только сэкономить время, но и деньги. Если оформлять этот документ в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ), за него придется заплатить 120 грн. Тогда как выписка в «Дия» обойдется пользователю всего в 90 грн.

В настоящее время услуга получения электронной выписки для ФЛП проходит этап бета-тестирования. Принять участие в испытании могут украинцы, являвшиеся индивидуальными предпринимателями или являющиеся ими сейчас и имеющие электронную подпись. За время работы в тестовом режиме специалисты Минцифры смогут сделать выводы касательно удобства оформления выписки для пользователя и при необходимости устранить функциональные недостатки. После завершения тестового этапа услуга станет общедоступной на портале государственных услуг «Дия».

Напомним, что в Министерстве цифровой трансформации недавно подсчитали, какую экономическую и антикоррупционную пользу страна получила в результате внедрения электронных госуслуг в «Дия». Результаты расчетов оказались просто поразительными. Только за 2022 год удалось избежать отмывания почти 48 млрд грн, которые могли бы «убежать» из бюджета в виде взяток и других незаконных расходов. К слову за 2020 по 2021 годы, когда «Дия» только запустили, антикоррупционный эффект составил лишь 16,3 млрд грн.