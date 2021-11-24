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Как подключить смартфон к PlayStation?

24.11.2021
1 хвилина на прочитання
Sony PlayStation 5

Многие игроманы знают, что управление приставкой с помощью мобильного телефона порой значительно удобнее, чем с помощью стандартного геймпада. Кроме того, некоторые мобильные приложения позволяют вывести картинку на экран ТВ, что упрощает игровой процесс. Для всего этого потребуется подключить смартфон к Плейстейшен.


Стандартная схема подключения

Прежде чем осуществить операцию, необходимо подготовить все необходимые элементы. Подключать телефон можно ко всем современным консолям. Если вы до сих пор являетесь обладателей PS3, лучше купить Плейстейшн 4 или 5. Это значительно увеличит ваши возможности и ускорит взаимодействие устройств.

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Широкий выбор консолей вы найдете в специализированных магазинах. Выгоднее всего воспользоваться сервисом OLX. Там вы можете найти товары по приемлемым ценам.

Схема следующая:

  1. Загрузите соответствующее приложение PlayStation, совместимое с операционной системой вашего смартфона.
  2. Используйте единственное сетевое подключение для обоих устройств.
  3. Найдите в настройках консоли «Настройки подключения приложения PlayStation» и выберите «Добавить устройство».
  4. Скопируйте или запишите себе код, который появится на экране.
  5. Из приложения на мобильном девайсе выберите действие «Подключиться к PS4» и введите код.

После этого подключение установлено, и вы можете использовать все возможности совместного взаимодействия смартфона и вашей консоли.

Возможности взаимодействия

Среди функций совместного использования можно выделить такие:

  • удаленное управление — в этом случае вы сможете использовать свой телефон как игровой контроллер;
  • возможность включения «второго экрана»;
  • использование смартфона как клавиатуры.

Эти функции будут для вас полезны, если вы действительно любите играть в компьютерные игры. Как видите, в этом нет ничего сложного! Воспользуйтесь правилами подключения и играйте с удовольствием!

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24.11.2021
1 хвилина на прочитання

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