Как подключить смартфон к PlayStation?
Многие игроманы знают, что управление приставкой с помощью мобильного телефона порой значительно удобнее, чем с помощью стандартного геймпада. Кроме того, некоторые мобильные приложения позволяют вывести картинку на экран ТВ, что упрощает игровой процесс. Для всего этого потребуется подключить смартфон к Плейстейшен.
Стандартная схема подключения
Прежде чем осуществить операцию, необходимо подготовить все необходимые элементы. Подключать телефон можно ко всем современным консолям. Если вы до сих пор являетесь обладателей PS3, лучше купить Плейстейшн 4 или 5. Это значительно увеличит ваши возможности и ускорит взаимодействие устройств.
Широкий выбор консолей вы найдете в специализированных магазинах. Выгоднее всего воспользоваться сервисом OLX. Там вы можете найти товары по приемлемым ценам.
Схема следующая:
- Загрузите соответствующее приложение PlayStation, совместимое с операционной системой вашего смартфона.
- Используйте единственное сетевое подключение для обоих устройств.
- Найдите в настройках консоли «Настройки подключения приложения PlayStation» и выберите «Добавить устройство».
- Скопируйте или запишите себе код, который появится на экране.
- Из приложения на мобильном девайсе выберите действие «Подключиться к PS4» и введите код.
После этого подключение установлено, и вы можете использовать все возможности совместного взаимодействия смартфона и вашей консоли.
Возможности взаимодействия
Среди функций совместного использования можно выделить такие:
- удаленное управление — в этом случае вы сможете использовать свой телефон как игровой контроллер;
- возможность включения «второго экрана»;
- использование смартфона как клавиатуры.
Эти функции будут для вас полезны, если вы действительно любите играть в компьютерные игры. Как видите, в этом нет ничего сложного! Воспользуйтесь правилами подключения и играйте с удовольствием!
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