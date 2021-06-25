14 гривень і вище: українців налякали новими цінами на газ

Верховна Рада України вирішила врешті зробити суттєвий крок до подолання кризи, що спіткала вітчизняний газовий ринок. З цією метою у середині червня парламентарями було прийнято законопроект №3508-д, у якому власне обговорюються заходи, необхідні для стабілізації фінансового положення на ринку.





У проекті закону насамперед йдеться про списання боргів комунальних підприємств, а саме теплокомуненерго та водоканалу. Також документ пропонує провести із підприємствами взаєморозрахунки, використовуючи кошти із держбюджету. Сума заборгованості українських комунальників наразі складає близько 100 мільярдів гривень.

Проте, на думку Олега Попенко, голови комітету з питань ЖКГ у Громадській раді КМДА, таке розв’язання проблеми є короткочасним. Адже через несплату рахунків громадянами та високу вартість блакитного палива, борги знову виростуть всього за кілька років.

На думку експерта, щоб уникнути такої ситуації доведеться вже на найближчий опалювальний сезон підняти тарифи для населення на 30-50%. Адже зараз борги українців за гарячу воду та опалення складають майже 32 мільярди гривень. За словами пана Попенка, піднімати тарифи потрібно ще й для того, щоб теплокомуненерго змогли покрити власні витрати та хоча б час від часу проводити ремонтні роботи газових мереж.

Та звідки ж узялися такі величезні борги у комунальників? Причина насамперед у тому, що тарифи на газ та гарячу воду було затверджено у період, коли ціна за 1 тис. кубометрів газу була меншою за 5 тис. гривень. Однак зараз гуртова ціна ресурсу коливається у межах 7,5-8 тис. гривень.

Отож експерт вважає, що потрібно перш за все заморозити борги теплокомуненерго та детальніше розібратися у їх походженні. А списувати заборгованість та проводити взаєморозрахунки можна вже після дослідження ситуації. Ще одним шляхом розв’язання проблеми може стати модернізація застарілих газових систем. Адже наразі велика частина ресурсу втрачається саме через аварійні мережі.