В Україні відновили деякі перевірки: штрафи дійшли майже до 7 тисяч гривень

В Україні з 1 жовтня поточного року відновили перевірки роботодавців, щодо яких було зафіксовано скарги на мобінг. Візити Держпраці до підприємців усіх форм власності та ФОПів носитимуть позаплановий характер. У разі підтвердження фактів цькування працівників штраф складатиме від 850 до 6800 грн.

До кого можуть завітати представники Держпраці?

Несподівані гості можуть постукати у двері будь-якого підприємства чи компанії, працівники якої подавали скарги на мобінг у колективі. Вагомим аргументом для перевірки вважається також відповідна заява від профспілки. Причому мова йде не лише про цькування працівників їхнім безпосереднім роботодавцем, а також про випадки знущання з боку інших колег.

Разом із так званим мобінг-контролем Держпраці перевірятиме підприємства та їх керівників також на інші види порушень трудового законодавства. Зокрема ідеться про незаконні чи спірні звільнення, відсутність трудового договору, його неправильне оформлення тощо. Під час перевірки складатиметься акт, у якому представники Держпраці ретельно фіксуватимуть усі виявленні правопорушення. Відповідно за кожне з таких правопорушень керівнику чи наймачу доведеться заплатити чималий штраф.

Який штраф загрожує за мобінг?

Виявлення фактів мобінгу тягне за собою обов’язково сплату штрафу, сума якого варіюється в межах 850 та 6800 грн. Причому порушником може виявитися як керівник (роботодавець), так і колеги постраждалого.

Якщо йдеться про цькування працівниками свого колеги, то такий проступок карається штрафом на суму від 850 до 1700 грн. Якщо це вже не перший такий випадок у біографії порушника – заплатити йому доведеться від 1700 до 3400 грн.

Що ж стосується роботодавця, то тут розмір штрафів значно більший. Якщо за керівником було зафіксовано лише один випадок мобінгу – сума штрафу складає від 1700 до 3400 грн. У випадку повторного порушення штраф збільшується удвічі – від 3400 до 6800 грн.