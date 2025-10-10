Обережно, шахраї: на яких українських АЗС недоливають до 5% оплаченого клієнтом пального

Недолив пального – це досить поширений вид додатково прибутку, яким не гребує низка українських АЗС. Причому для більшості заправок махінації з об’ємом залитого пального стали вже систематичним процесом, що приносить додатково до 1 млн. гривень на рік з кожної АЗС. Спеціалісти Інституту споживчих експертиз провели перевірку як найбільших автозаправних мереж, так і менш помітних гравців ринку, з метою виявлення факту недоливу та його обсягів. Результати вас сильно здивують.

Шахрайські методи АЗС?

Загалом організувати схему заробітку на клієнтах через недолив не так вже й складно. Більшість українських заправок користується двома найбільш популярними способами, які дозволяють залити значно менше пального, ніж зафіксовано в чеку.

1. Калібрування колонки з похибкою

Цей спосіб є одним з найбільш популярних і дозволяє поставити недозаправку, що називається, «на потік». Колонка буде систематично недоливати певний відсоток оплаченого пального геть непомітно для клієнта. При цьому власники АЗС можуть залишитися безкарними, адже, згідно з законом, похибка до 0,5% навіть не вважається порушенням.

2. «Жучок» фальсифікатор

Ще один метод, до якого часто вдаються власники АЗС – це встановлення так званого «жучка», який приховує недолив і на колонці, і в касовій системі. Часто такі «жучки» вмикаються за допомогою додатку на смартфоні, а виявити їх при огляді колонки чи касового апарату майже нереально.

На якій АЗС недоливають найбільше?

Фахівці Інституту споживчих експертиз взяли зразки бензину А-95, придбаного на популярних (і не дуже) українських АЗС та провели відповідні вимірювання. Дізнавшись їх результати, Ви, можливо, назавжди відмовитесь від автозаправних станцій, послугами яких звикли користуватись. Деякі з них перевищили дозволену норму недоливу більш ніж удесятеро.

Допустимий недолив на постійній основі дозволяють собі такі мережі заправок:

KLO – 0,05% (3 копійки на кожному літрі);

AVANTAGE 7 – 0,10 % (5 коп/л);

ОККО, MARSHALL – 0,15 % (9 коп/л).

У «червоній зоні» за масштабами недоливу опинились:

TRANS OIL – 0,9% (0,51 грн/л);

BVS – 1,9% (1,10 грн/л);

VST – 2,05% (1,21 грн/л);

БРСМ-НАФТА – 2,25% (1,23 грн/л);

OVIS – 2,5% (1,32 грн/л);

EURO 5 – 4,35% (2,37 грн/л).

Натомість приємно вразили мережі автозаправних станцій AMIC та PARALLEL, які, як виявилось, заливають пального рівно по чеку.