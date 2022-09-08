Екстрасенс розповіла, коли в Україні закінчиться війна та які області незабаром опиняться під ударом

Військові дії в Україні можуть затягнутися. Але рано чи пізно українські захисники звільнять всі окуповані ворогом території. Причому більшість збройних сутичок з військами росії відбудеться восени 2022 року.





Такий прогноз дала екстрасенс і тарологиня Людмила Хомутовська. Вона зазначила що найближчі кілька місяців змусять українців похвилюватися. Гаряче буде як на східній, так і на південній ділянках фронту.

Активні бойові дії будуть вестися на Донбасі, поблизу Запоріжжя та в Херсоні. Особливо гаряче буде під Донецьком. При цьому ворог не припинятиме обстрілів Харківщини.

Хомутовська розповіла, що абсолютної переваги ЗСУ по всіх напрямках не буде. На деяких ділянках фронту переважатимуть українці, на інших – російські окупанти. Однак з часом наші захисники перехоплять ініціативу і візьмуть ситуацію під свій контроль.

Осінь 2022 принесе Збройним силам України цілу низку перемог над рашистами. Однак на Хесонському напрямку українські захисники вирішать не вступати у відкритий бій. Вони оберуть іншу стратегію: будуть і надалі знищувати склади та техніку ворога, змушуючи його залишити територію області без жодного пострілу. Такий сповіб деокупації займе більше часу, але допоможе зберегти сотні життів українських воїнів.

Також екстрасенс підкреслила, що у 2023 році бойові дії підуть на спад. Адже більшість українських територій ЗСУ вдасться повернути ще до кінця 2022 року. Що ж стосується безпеки столиці, то вдруге вирушити на штурм Києва агресор не наважиться. Для цього у нього немає ані сил, ані засобів. Тим більше, що українці, озброєні потужною військовою технікою від західних партнерів, зуміють знищити моральний дух окупантів та вселити в них страх перед ЗСУ.

Передбачення Людмили Хомутовської фактично збігається із прогнозом тарологині Ольги Соломко. Вона також впевнена у тому, що до кінця 2022 року росіяни залишать територію України. Однак Соломко остерігається значних втрат ЗСУ в процесі деокупації.