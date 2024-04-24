Байден оголосив новий список зброї та боєприпасів для України

Нові боєприпаси для протиповітряної оборони (ППО), артилерії, ракетних систем і бронетехніку направлять США Україні вже найближчим часом. Про це в середу, 24 квітня, заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, повідомляє Reuters.

Зброю буде поставлено Києву в рамках підписаного Байденом законопроєкту про виділення Україні та іншим союзникам військової допомоги.

Постачання зброї розпочнеться через кілька днів після підписання проєкту допомоги. За повідомленнями ЗМІ, цей пакет оцінюється в 1 мільярд доларів.

Стало відомо, що частина допомоги може бути відправлена, зокрема, із запасів Пентагону в Німеччині та доставлена залізницею до українського кордону.