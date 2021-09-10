Приват чи Mono: українцям розповіли, який банк кращий

Новий формат фінансового сервісу, який взагалі не передбачає наявності фізичних відділень, набуває все більшої популярності. В Україні найвідомішим банком такого формату є monobank. Протягом останніх років він укріпив свої позиції на фінансовому ринку країни, та до державного ПриватБанку все ж таки дотягнутися не зміг. Про таємниці успіху Привату, навіть перед обличчям нових тенденцій банківської справи, розповів голова правління фінустанови Герхард Бьош.





На його думку «мода» на необанки є досить нестійкою, але й недооцінювати їх не варто. Спираючись на свій досвід, Бьош зазначає, що лише невеличкий відсоток банків такого формату досягає успіху. Зокрема в Євросоюзі такі фінансові сервіси не надто популярні. Та вже ж вони відіграють свою особливу роль на ринку.

«Поява необанків у Європі принесла величезну користь усій банківській системі, змушуючи фінустанови класичного зразка оптимізовувати свою роботу. Тобто банки покращують свою якість обслуговування та веб-сервіси, а необанки виступають всього лише мотиваторами до якісних перетворень», – розповідає Бьош.

Щодо ПриватБанку, то він також наростив свою потужність не в останню чергу завдяки бажанню гідно конкурувати із monobank, особливо в технічному аспекті. Є у Привату й низка інших переваг та досягнень, до яких Mono ще дуже далеко:

позиція на фінансовому ринку, розмір клієнтської бази та клієнтського портфеля;

інноваційні технології та мобільний банкінг, що не уступає жодному із необанків України;

розмір мережі ПриватБанку.

Голова правління державного банку також підкреслив, що одним з найважливіших плюсів ПриватБанку є наявність як онлайн-банкінгу «Приват24», так і мережі філіалів по всій країні. Тоді як необанкам доступна лише можливість розширення клієнтської бази серед веб-користувачів.

Тим часом тенденція до появи нових онлайн-банків і не думає згасати. Зокрема вже найближчим часом в Україні з’являться ще три необанки на зразок monobank.