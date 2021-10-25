Долгожданные новинки осени 2021 от Apple

Известный бренд Apple продолжает радовать своих поклонников новинками. Сегодня большинство из них с нетерпением ожидают появления MacBook Pro 2021. Эксперты утверждают, что эта модель будет со слотом карты памяти SanDusk, имеющим важное преимущество – увеличенную скорость передачи данных (если сравнивать со стандартными слотами). Но это еще далеко не все.





Ожидаемые технические характеристики MacBook Pro 2021

Разъем у MacBook Pro 2021 будет с поддержкой стандарта UHS-II, обеспечивающий высокоскоростную передачу данных (312 Мбит/с).

Еще одно нововведение, которое подогревает интерес пользователей, заключается во внедрении сканера отпечатка пальца Touch ID (у него будет подсветка). Кроме этого, выпуск MacBook Pro 2021 запланирован с использованием новых экранов mini-LED. Их особенность заключается в более насыщенном черном цвете, что обеспечивает отсутствие подсветки пикселей на отдельных участках.

iPhone 13 – новинка, которая уже доступна для покупки

Еще одним желанным продуктом от Apple в 2021 году для многих покупателей стал iPhone 13. На выбор предложено пять актуальных цветовых решений. Кроме этого, устройство имеет еще одну характерную особенность. Она заключается в наличии компактной выемки в экране, которая появилась благодаря корректировке Face ID. Наличие датчиков распознавания лица уменьшило и размер челки. Это привело к сужению фронтальной камеры (занимает на 20 % меньше места, чем в предыдущих версиях). Но модель способна удовлетворить не только эстетические потребности покупателей. Внутреннее оснащение флагмана также на высоте:

обновлен OLED-дисплей (стал на 28 % ярче);

добавлен режим «киноэффект» (обеспечивает автоматическую фокусировку на человеке);

есть портретный режим, благодаря которому происходит размытие заднего фона при записи видео;

модуль камер имеет систему стабилизации Sensor Shift и матрицу, захватывающую на 47 % больше света;

внедрен более скоростной модуль 5G;

улучшен ночной режим, автоматически регулирующий параметры съемки в темное время суток.

Кроме этого, среди особенностей моделей можно выделить наличие оптической стабилизации со сдвигом матрицы (обеспечивает максимальную четкость снимков при неустойчивом положении). Смартфон имеет 16-ядерную систему Neural Engine. Для большего удобства использования увеличена емкость аккумулятора и объем памяти.