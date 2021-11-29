В Україні стало простіше стежити за переказами громадян

В Україні з 27 листопада набрав чинності новий порядок обміну даними, що підлягають фінансовому моніторингу. Документ покликаний врегулювати питання інформаційної взаємодії між банками та Державною службою фінмоніторингу. Завдяки таким законодавчим змінам державі стане набагато легше контролювати грошові операції українців.





Новий порядок взаємодії суб’єктів первинного фінмоніторингу та держави внесе кілька важливих змін до звичної системи, зокрема:

покращиться контроль за грошовими операціями, оскільки дані про транзакції від усіх фінансових установ будуть акумулюватися у зручному й готовому для аналізу вигляді;

система буде автоматично синхронізуватися з усіма необхідними реєстрами, до прикладу Єдиним реєстром юросіб, що сприятиме більш простому і якісному збору даних;

Державна служба фінансового моніторингу буде швидше аналізувати отриману інформацію, адже автоматизація збору даних зробить цей процес набагато простішим;

суттєво знизиться вплив людського фактора та ймовірність випадкової помилки.

«Жодних змін стосовно порядку та обсягу розкриття інформації про клієнтів фінансових установ нові правила не передбачають», – заспокоїв українців Володимир Павлик, керівник відділу фінмоніторингу у Юнекс Банку. «Усі вимоги до документації та контролю транзакцій громадян залишаться такими ж, як і раніше».

Новий порядок змінить переважно технічні аспекти функціонування системи фінансового моніторингу завдяки запуску єдиної системи обміну даними. Позатим у тестовому режимі почне працювати електронний кабінет, призначений для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Саме за допомогою власного е-кабінету банки та установи зможуть передавати Держфінмоніторингу інформацію про операції, які вони зобов’язані контролювати.

«Раніше обмін такими даними був доволі складним і навіть потребував спеціалізованого програмного забезпечення. Та коли робота нової системи набере обертів, а банки та інші фінустанови освояться в особистому е-кабінеті, обмін інформацією щодо фінансових операцій українців перейде на абсолютно інший технічний рівень. Процес фінмоніторингу стане значно простішим та оперативнішим», – резюмував експерт.