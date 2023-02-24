iPhone 15 вийде у малиновому кольорі: нові подробиці

З часів виходу iPhone 11 Apple слідує однієї і тієї ж традиції: кожне нове покоління «яблучних» смартфонів удостоюється власного фірмового кольору. У iPhone 11 Pro це був темно-зелений, у 12 Pro – темно-синій, у 13 Pro – світло-блакитний, і нарешті темно-фіолетовий у 14 Pro.

Очевидно, що майбутній iPhone 15 Pro не стане винятком, і інсайдери вже злили колір, який у нього буде? це темно-бордовий. Однак цього разу нові кольори завезуть і для базових версій флагмана – iPhone 15 та 15 Max. Це буде малиновий колір та відтінок блакитного, який Apple раніше не використовувала.

На тлі витоку активізувалися ентузіасти, які накидали кілька рендерів, які демонструють, як виглядатиме iPhone 15 у такому виконанні. Безумовно, це лише фантазія на тему, а реальні відтінки, які вибере Apple, можуть серйозно відрізнятися. Але все ж таки – як вам нові кольори?

На жаль, на даний момент немає жодної офіційної інформації щодо iPhone 15, оскільки Apple ще не анонсувала його. Але можна припустити, що це буде наступна версія популярного смартфона від Apple, який отримає оновлення у вигляді покращеного процесора, більш потужної камери, нового дизайну та можливостей, таких як бездротове заряджання та 5G-підтримка. Також можливо, що iPhone 15 матиме більшу ємність батареї та підвищену стійкість до води та пилу. Однак це лише припущення, і детальніша інформація буде доступна пізніше, коли буде анонсовано iPhone 15.