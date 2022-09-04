Стало відомо, після отримання якої кількості HIMARS може початись потужний наступ ЗСУ

Росіяни вміють прикрашати свої перемоги на фронті. За різними джерелами інформації, що їх надає російська пропаганда, армія окупанта знищила 20, 40, 100 HIMARS. Та чи це дійсно правдива інформація? Сьогодні на озброєнні ЗСУ є 20 установок. Цього достатньо для стримування ворога. Але щоб витіснити його з українських земель необхідно мінімум у 5 разів більше.





Таку думку пояснив військовий експерт Олег Жданов. З його слів Україні необхідно мінімум 80 таких систем, а також 200 гаубиць натовських зразків. Лінія фронту простягається на 1300 км, тому тієї кількості, що є на озброєні сьогодні замало.

Експерт впевнений у поразці Росії з декількох причин:

у армії агресора скінчилась штурмова піхота із досвідом;

великі втрати окупантів деморалізують їх бойовий дух;

вони просто не вміють дивитись правді у вічі.

Так станом на сьогодні не було знищено жодного ракетного комплексу HIMARS. Більш того, окупант навіть не може вирахувати жодної локації розміщення цієї техніки. Тобто вони навіть не знають, з якого напрямку отримають наступний удар.

ЗСУ успішно використовують зброю для знищення складів БК, руйнування мостів для переправ. Безперервне навчання українських воїнів дає їх перевагу на полі бою.

Також Олег Жданов підкреслив і той факт, що Пентагон погоджується із вимогами України щодо кількості зброї. США готові передати на озброєння необхідну кількість техніки. Очікується, що ленд-ліз запрацює у листопаді, і тоді можна буде голосно говорити про звільнення територій.

Сьогодні ЗСУ працює над знесиленням ворога. Лінія фронту просувається дуже повільно, українці героїчно стримують наступ. Боротьба за села призводить до втрати тисяч російських бійців. Тому варто почекати ще трохи та не втрачати віру в ЗСУ.