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Xiaomi опублікувала список смартфонів, власникам яких слід задуматись про апгрейд
Китайський техногігант Xiaomi склав список смартфонів, які не отримають нових версій фірмової прошивки MIUI на базі операційної системи Android 12.
Йдеться про смартфони, що випускаються під брендом самої Xiaomi, а також пристрої, що випускаються під брендом Redmi. У списку також є планшети (але їх небагато).
Наступні пристрої не будуть оновлені до MIUI:
- Смартфон Redmi K20;
- Смартфон Redmi Note 7;
- Смартфон Redmi Note 7S;
- Смартфон Redmi Note 7 Pro;
- Смартфон Redmi 7;
- Смартфон Redmi Y3;
- Планшет Xiaomi Mi Pad 4;
- Планшет Xiaomi Mi Pad 4 Plus;
- Смартфон Xiaomi Mi Play;
- Смартфон Xiaomi Mi 9 SE.
Також наголошується, що згадані вище смартфони та планшети не отримають оновлення безпеки. Відповідати на звіти про вразливість девелопери також припинять. Висновок – якщо у вас один з девайсів вище, то час його міняти.