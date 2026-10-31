HMD Pulse Pro повертається через два роки: екран 120 Гц та потужніший процесор

Через два роки після виходу оригінального Pulse Pro компанія HMD, відома також випуском смартфонів під брендом Nokia, готує його оновлену версію. Пристрій під назвою HMD Pulse Pro 2nd Edition передчасно з’явився в рекламному каталозі одного з тайських магазинів. Завдяки цьому стали відомі основні характеристики та орієнтовна вартість новинки, хоча офіційної презентації виробник ще не проводив.

Зовні смартфон майже не відрізнятиметься від попередника, однак його технічне оснащення помітно покращать. Основні зміни стосуватимуться продуктивності та плавності роботи дисплея, тоді як камери, судячи з оприлюдненої інформації, залишаться практично без змін.

Новий процесор і дисплей із частотою 120 Гц

Найважливішим оновленням стане перехід із процесора Unisoc T606 на MediaTek Helio G99. Це восьмиядерний чип, виготовлений за 6-нанометровим техпроцесом, який використовується в багатьох доступних смартфонах. За попередніми оцінками, приріст продуктивності порівняно з оригінальним Pulse Pro може досягати 45%, хоча фактичні результати залежатимуть від конкретних завдань і програмної оптимізації.

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Ще однією зміною стане збільшення частоти оновлення екрана з 90 до 120 Гц. Очікується, що новинка збереже 6,56-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю HD+, тому підвищення частоти вплине насамперед на плавність прокручування сторінок та анімацій, а не на чіткість зображення. Також смартфону приписують 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 256 ГБ.

Фотовозможливості залишаться близькими до попередньої моделі. Згідно з витоком, HMD Pulse Pro 2nd Edition отримає основну камеру на 50 Мп та фронтальну з аналогічною роздільною здатністю. У рекламних матеріалах також згадується функція AI Camera, проте конкретні можливості обробки фотографій за допомогою штучного інтелекту поки не розкриваються.

Скільки коштуватиме HMD Pulse Pro 2nd Edition

У каталозі тайського продавця смартфон у конфігурації 8/256 ГБ оцінили приблизно в 4990 батів. За поточним курсом це близько 6700 гривень, що дозволяє віднести новинку до бюджетного сегмента. Водночас зазначена вартість стосується лише місцевого ринку, тому в інших країнах ціна може відрізнятися.

Оригінальний HMD Pulse Pro, представлений у 2024 році, отримав акумулятор ємністю 5000 мАг зі швидким заряджанням потужністю 20 Вт. Однією з його особливостей була також конструкція, яка дозволяла власникам самостійно замінювати окремі компоненти. Чи збереже нова версія ці можливості, виробник поки не підтвердив.

Дата офіційної презентації HMD Pulse Pro 2nd Edition залишається невідомою. Також немає інформації про можливий початок продажів в Україні. Проте поява пристрою в каталозі роздрібного продавця може свідчити про наближення анонсу.