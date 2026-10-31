HMD Pulse Pro возвращается спустя два года: экран с частотой обновления 120 Гц и более мощный процессор

Спустя два года после выхода оригинальной модели Pulse Pro компания HMD, известная также выпуском смартфонов под брендом Nokia, готовит её обновлённую версию. Устройство под названием HMD Pulse Pro 2nd Edition преждевременно появилось в рекламном каталоге одного из тайских магазинов. Благодаря этому стали известны основные характеристики и ориентировочная стоимость новинки, хотя официальной презентации производитель ещё не проводил.

Внешне смартфон почти не будет отличаться от предшественника, однако его технические характеристики заметно улучшатся. Основные изменения коснутся производительности и плавности работы дисплея, тогда как камеры, судя по обнародованной информации, останутся практически без изменений.

Новый процессор и дисплей с частотой 120 Гц

Самым важным обновлением станет переход с процессора Unisoc T606 на MediaTek Helio G99. Это восьмиядерный чип, изготовленный по 6-нанометровому технологическому процессу, который используется во многих доступных смартфонах. По предварительным оценкам, прирост производительности по сравнению с оригинальным Pulse Pro может достигать 45%, хотя фактические результаты будут зависеть от конкретных задач и программной оптимизации.

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Еще одним изменением станет увеличение частоты обновления экрана с 90 до 120 Гц. Ожидается, что новинка сохранит 6,56-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, поэтому повышение частоты повлияет в первую очередь на плавность прокрутки страниц и анимации, а не на четкость изображения. Также смартфону приписывают 8 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 256 ГБ.

Фотовозможности останутся близкими к предыдущей модели. Согласно утечке, HMD Pulse Pro 2nd Edition получит основную камеру на 50 Мп и фронтальную с аналогичным разрешением. В рекламных материалах также упоминается функция AI Camera, однако конкретные возможности обработки фотографий с помощью искусственного интеллекта пока не раскрываются.

Сколько будет стоить HMD Pulse Pro 2nd Edition

В каталоге тайского продавца смартфон в конфигурации 8/256 ГБ оценили примерно в 4990 батов. По текущему курсу это около 6700 гривен, что позволяет отнести новинку к бюджетному сегменту. В то же время указанная стоимость касается только местного рынка, поэтому в других странах цена может отличаться.

Оригинальная модель HMD Pulse Pro, представленная в 2024 году, была оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 20 Вт. Одной из его особенностей была также конструкция, позволявшая владельцам самостоятельно заменять отдельные компоненты. Сохранит ли новая версия эти возможности, производитель пока не подтвердил.

Дата официальной презентации HMD Pulse Pro 2nd Edition пока неизвестна. Также нет информации о возможном начале продаж в Украине. Однако появление устройства в каталоге розничного продавца может свидетельствовать о приближении анонса.