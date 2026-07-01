Новий BMW X5 отримав одразу 5 типів приводу: від дизеля до водню

BMW представила нове покоління X5, і цього разу модель стане однією з найрізноманітніших у лінійці бренду. Покупцям запропонують бензинову, дизельну, plug-in hybrid, повністю електричну та водневу версії.

Головна новинка — поява BMW iX5, тобто першої повністю електричної версії X5. Вона виконана в стилі Neue Klasse, який BMW почала впроваджувати з електричного iX3. Водночас незалежно від типу приводу автомобілі матимуть дуже схожий дизайн.

Що змінилося в дизайні

Новий BMW X5 отримав оновлену передню частину з підсвіченою решіткою BMW Iconic Glow. Також з’явилася нова світлова графіка з мотивом подвійної літери X. Ймовірно, це стане однією з впізнаваних фішок майбутніх моделей BMW.

Для автомобіля передбачені спортивні пакети BMW M, широка палітра кольорів кузова та різні варіанти колісних дисків, зокрема розміром до 23 дюймів. Також увагу привертають нові дверні ручки: для відкривання достатньо легкого дотику, після чого двері активуються електроприводом.

Які версії запропонує BMW

Спочатку покупцям будуть доступні бензинові та дизельні версії з рядними 6-циліндровими двигунами й системою м’якого гібрида. Пізніше до них приєднаються plug-in hybrid модифікації та повністю електричний BMW iX5.

Електрична версія отримає батарею ємністю 141 кВт·год нетто. Запас ходу, залежно від комплектації, становитиме від 645 до 845 км. Швидка зарядка постійним струмом підтримується з потужністю до 460 кВт, а заряджання від 10 до 80% має тривати близько 23 хвилин.

У майбутньому лінійку також поповнить BMW iX5 Hydrogen — воднева версія моделі. Саме тому BMW говорить про п’ять різних типів приводу для одного SUV.

Характеристики нового BMW X5

Характеристика BMW iX5 60 xDrive BMW X5 40 xDrive BMW X5 40d xDrive BMW X5 50e xDrive BMW X5 M60e xDrive Розміри 4994 / 2000 / 1748 мм 4994 / 2000 / 1751 мм 4994 / 2000 / 1751 мм 4994 / 2000 / 1751 мм 4998 / 2000 / 1751 мм Споряджена маса 2900 кг 2365 кг 2430 кг 2640 кг 2715 кг Багажник 655–1850 л 655–1850 л 655–1850 л 525–1680 л 525–1680 л ДВЗ — бензин, R6 3.0, MHEV дизель, R6 3.0, MHEV бензин, R6 3.0, PHEV бензин, R6 3.0, PHEV Електромотор два електромотори — — 197 к.с. / 280 Нм 197 к.с. / 280 Нм Потужність 578 к.с. / 805 Нм 400 к.с. / 580 Нм 313 к.с. / 670 Нм 489 к.с. / 700 Нм 612 к.с. / 800 Нм 0–100 км/год 4,6 с 5,3 с 6,1 с 5,0 с 4,5 с Максимальна швидкість 210 км/год 250 км/год 230 км/год 250 км/год 250 км/год Акумулятор 141 кВт·год нетто — — 26,5 кВт·год нетто 26,5 кВт·год нетто Заряджання DC 10–80% 23 хв — — — — Запас ходу на електриці 645–845 км — — 86–102 км 81–98 км

Салон теж сильно змінився

Інтер’єр нового X5 виконаний у стилі останніх моделей Neue Klasse. Замість класичної панелі приладів за кермом використовується BMW Panoramic iDrive — інформація виводиться в нижній частині лобового скла. Також доступний 3D Head-Up Display і окремий екран для пасажира.

Мультимедійна система BMW X побудована на Android Automotive, але без сервісів Google. Водночас підтримка Android Auto та Apple CarPlay залишиться.

Перші версії нового BMW X5 мають з’явитися на ринку наприкінці листопада 2026 року. Електричні та plug-in hybrid модифікації додадуть на початку 2027 року. Офіційних цін для України поки немає, але в Європі модель стартує від 89 900 євро за дизельний BMW X5 40d xDrive.