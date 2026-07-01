Авто

Новий BMW X5 отримав одразу 5 типів приводу: від дизеля до водню

Автор:
Дайнеко Наталія

BMW представила нове покоління X5, і цього разу модель стане однією з найрізноманітніших у лінійці бренду. Покупцям запропонують бензинову, дизельну, plug-in hybrid, повністю електричну та водневу версії.

Головна новинка — поява BMW iX5, тобто першої повністю електричної версії X5. Вона виконана в стилі Neue Klasse, який BMW почала впроваджувати з електричного iX3. Водночас незалежно від типу приводу автомобілі матимуть дуже схожий дизайн.

Що змінилося в дизайні

Новий BMW X5 отримав оновлену передню частину з підсвіченою решіткою BMW Iconic Glow. Також з’явилася нова світлова графіка з мотивом подвійної літери X. Ймовірно, це стане однією з впізнаваних фішок майбутніх моделей BMW.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Для автомобіля передбачені спортивні пакети BMW M, широка палітра кольорів кузова та різні варіанти колісних дисків, зокрема розміром до 23 дюймів. Також увагу привертають нові дверні ручки: для відкривання достатньо легкого дотику, після чого двері активуються електроприводом.

Які версії запропонує BMW

Спочатку покупцям будуть доступні бензинові та дизельні версії з рядними 6-циліндровими двигунами й системою м’якого гібрида. Пізніше до них приєднаються plug-in hybrid модифікації та повністю електричний BMW iX5.

Електрична версія отримає батарею ємністю 141 кВт·год нетто. Запас ходу, залежно від комплектації, становитиме від 645 до 845 км. Швидка зарядка постійним струмом підтримується з потужністю до 460 кВт, а заряджання від 10 до 80% має тривати близько 23 хвилин.

У майбутньому лінійку також поповнить BMW iX5 Hydrogen — воднева версія моделі. Саме тому BMW говорить про п’ять різних типів приводу для одного SUV.

Характеристики нового BMW X5

ХарактеристикаBMW iX5 60 xDriveBMW X5 40 xDriveBMW X5 40d xDriveBMW X5 50e xDriveBMW X5 M60e xDrive
Розміри4994 / 2000 / 1748 мм4994 / 2000 / 1751 мм4994 / 2000 / 1751 мм4994 / 2000 / 1751 мм4998 / 2000 / 1751 мм
Споряджена маса2900 кг2365 кг2430 кг2640 кг2715 кг
Багажник655–1850 л655–1850 л655–1850 л525–1680 л525–1680 л
ДВЗбензин, R6 3.0, MHEVдизель, R6 3.0, MHEVбензин, R6 3.0, PHEVбензин, R6 3.0, PHEV
Електромотордва електромотори197 к.с. / 280 Нм197 к.с. / 280 Нм
Потужність578 к.с. / 805 Нм400 к.с. / 580 Нм313 к.с. / 670 Нм489 к.с. / 700 Нм612 к.с. / 800 Нм
0–100 км/год4,6 с5,3 с6,1 с5,0 с4,5 с
Максимальна швидкість210 км/год250 км/год230 км/год250 км/год250 км/год
Акумулятор141 кВт·год нетто26,5 кВт·год нетто26,5 кВт·год нетто
Заряджання DC 10–80%23 хв
Запас ходу на електриці645–845 км86–102 км81–98 км

Салон теж сильно змінився

Інтер’єр нового X5 виконаний у стилі останніх моделей Neue Klasse. Замість класичної панелі приладів за кермом використовується BMW Panoramic iDrive — інформація виводиться в нижній частині лобового скла. Також доступний 3D Head-Up Display і окремий екран для пасажира.

Мультимедійна система BMW X побудована на Android Automotive, але без сервісів Google. Водночас підтримка Android Auto та Apple CarPlay залишиться.

Перші версії нового BMW X5 мають з’явитися на ринку наприкінці листопада 2026 року. Електричні та plug-in hybrid модифікації додадуть на початку 2027 року. Офіційних цін для України поки немає, але в Європі модель стартує від 89 900 євро за дизельний BMW X5 40d xDrive.

TAGGED:
Поділитися цією статтею
Попередня стаття Кабінет міністрів України Україна оновлює правила фінансової прозорості: що змінює новий стандарт CRS 2.0
Наступна стаття Instagram, TikTok і YouTube перевірили на безпеку для дітей: результати насторожують

Зараз на головній

Останні новини

Вас може зацікавити