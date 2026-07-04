У Росії почали складати неофіційні BMW: багаті покупці все одно не хочуть пересідати на китайські авто

У Росії знову з’явилися нові SUV під брендом BMW, хоча німецький автовиробник офіційно припинив співпрацю з місцевим заводом після початку повномасштабної війни проти України. Йдеться про автомобілі, які збирають на підприємстві «Автотор» у Калінінграді без участі та дозволу BMW.

За даними розслідування, на російському ринку продають моделі X5, X6 та X7 попередніх поколінь. Формально вони реєструються як нові автомобілі 2025–2026 років випуску, але фактично йдеться про старіші версії, які вже не відповідають актуальним глобальним моделям BMW.

Звідки взялися ці автомобілі

Після виходу BMW з Росії на складах «Автотора» залишилися комплекти деталей і компоненти, які раніше використовувалися для офіційного складання машин. Саме ці залишки тепер використовують для обмежених партій нових автомобілів.

Складальний завод Автодор в Калінінграді

Проблема в тому, що запас таких деталей не безкінечний. Частина компонентів уже закінчилася, тому російська сторона, за даними журналістів, почала шукати заміну. Деякі деталі купують за кордоном через непрямі канали, а простіші елементи намагаються виробляти локально. Йдеться, зокрема, про гумові компоненти, трубки, проводку та частину кузовних елементів.

Окрема слабка точка — програмне забезпечення. У сучасному автомобілі воно впливає не лише на мультимедіа, а й на роботу двигуна, трансмісії, електронних систем, безпеки та діагностики. У випадку цих машин про офіційні оновлення, підтримку BMW або повноцінний контроль якості не йдеться.

Скільки коштують «піратські» BMW

Попри сумнівне походження, автомобілі продають дуже дорого. Базові версії неофіційно зібраних BMW X5, X6 та X7 оцінюють приблизно у 11,9–12,9 млн рублів. Це близько 153–166 тис. доларів.

Для автомобілів, зібраних із залишків старих комплектів і частково локалізованих деталей, це надзвичайно висока ціна. Але в Росії такі машини все одно знаходять покупців, бо вони дешевші за оригінальні BMW, ввезені через «сірий імпорт».

За даними місцевих джерел, у 2025 році в Росії продали 145 таких неофіційно зібраних автомобілів. Масштаби поки невеликі, але попит є: нові партії швидко розходяться серед покупців, які хочуть саме BMW, а не китайський преміальний кросовер.

Чому росіяни не переходять на китайські авто

Після виходу західних брендів китайські виробники фактично зайняли значну частину російського авторинку. Однак у преміальному сегменті ситуація складніша. Для заможних покупців емблема BMW, Mercedes-Benz або Audi досі має більшу вагу, ніж нові китайські бренди.

Саме тому навіть неофіційно зібрані BMW з незрозумілою якістю, відсутністю гарантії виробника та ризиками з програмним забезпеченням виявилися привабливими для частини ринку. Для покупців це спосіб отримати автомобіль із престижним логотипом, навіть якщо його походження викликає багато запитань.

Цікаво, що відсутність повноцінного програмного зв’язку з BMW у Росії подають як перевагу. Мовляв, такі автомобілі нібито не можна дистанційно заблокувати або обмежити через санкції. Насправді це також означає відсутність нормальних оновлень, офіційної діагностики та прогнозованої підтримки.

Чим ризикують покупці

Головний ризик — якість і довговічність таких машин. Автомобіль, зібраний без контролю виробника, з міксу оригінальних, імпортованих і локально виготовлених деталей, може мати проблеми з надійністю, електронікою та подальшим обслуговуванням.

Не менш важливе питання — запчастини. Формально вони є, але їхня доступність, сумісність і ціна можуть стати проблемою. Для складних вузлів преміальних BMW це особливо критично.

Фактично російський ринок отримав не повернення BMW, а спробу використати залишки старої виробничої бази після виходу західного бренду. Історія показує, що навіть за повного домінування китайських марок у масовому сегменті статусні європейські бренди залишаються для багатих росіян значно бажанішими.