BYD вновь обогнала Tesla по объемам продаж электромобилей

Китайская компания BYD вновь заняла первое место в мире по продажам полностью электрических автомобилей. По итогам второго квартала 2026 года компания реализовала 557 090 электромобилей, опередив Tesla.

Американский производитель также продемонстрировал высокие результаты. Во втором квартале Tesla поставила 480 126 автомобилей. Это больше, чем ожидали многие аналитики, однако этого всё равно не хватило, чтобы обойти BYD в сегменте BEV — то есть машин без бензиновых двигателей и без подключаемых гибридов.

Разница между компаниями составила почти 77 тысяч автомобилей в пользу BYD. Это меньше, чем прогнозировалось по предварительным оценкам, но сам факт остается показательным: китайский производитель вновь закрепился на позиции глобального лидера среди производителей электромобилей.

Почему BYD вырвалась вперед

Одной из главных причин успеха BYD стал активный рост продаж за пределами Китая. Компания укрепляет своё присутствие в Европе, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, параллельно расширяя модельный ряд.

BYD отличается широким выбором моделей: от доступных городских электромобилей до более дорогих седанов и кроссоверов. Такая стратегия позволяет бренду работать не только в премиальном сегменте, но и на массовом рынке, где спрос значительно выше.

Tesla, в свою очередь, по-прежнему занимает очень сильные позиции в глобальном масштабе, но её модельный ряд значительно уже. Основной объём продаж компании по-прежнему приходится на Model 3 и Model Y.

Конкуренция только усиливается

Для рынка электромобилей это важный сигнал. Еще несколько лет назад Tesla фактически задавала темп в сегменте электромобилей, но теперь BYD все чаще опережает ее именно по объемам продаж.

В 2025 году BYD уже продала больше полностью электрических автомобилей, чем Tesla. По итогам года китайская компания реализовала 2 256 714 электромобилей, тогда как Tesla — 1 636 129.

При этом конкуренция между производителями не ограничивается лишь количеством проданных автомобилей. Tesla делает ставку на программное обеспечение, автономное вождение и собственную экосистему, тогда как BYD активно наращивает производство, экспортирует автомобили на новые рынки и оказывает давление на конкурентов ценовой политикой.

Если нынешняя тенденция сохранится, BYD может окончательно закрепиться в качестве крупнейшего производителя электромобилей в мире. Для Tesla это означает, что борьба за лидерство больше не будет формальностью — рынок стал значительно более жестким.