Полиция Италии получила Lamborghini мощностью 920: суперкар не будут использовать для погонь

Итальянская государственная полиция получила специально подготовленный Lamborghini Temerario. Автомобиль был представлен в штаб-квартире производителя в Сант-Агата-Болоньезе, а эта новинка стала уже седьмым Lamborghini, переданным правоохранительным органам за более чем 20 лет сотрудничества.

Temerario окрашен в традиционные сине-белые цвета Polizia di Stato и оснащён специальными световыми и сигнальными системами. Однако преследование нарушителей на скоростных автомагистралях не будет его основной задачей.

Lamborghini сообщает, что суперкар будут использовать в первую очередь для срочной перевозки донорских органов и медицинских материалов. Высокая скорость в данном случае позволяет сократить время доставки между больницами, когда каждая минута на счету.

С технической точки зрения полицейская машина создана на базе серийной модели Temerario. Это первый суперкар Lamborghini с новым 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом, работающим в паре с тремя электродвигателями. Совокупная мощность гибридной системы составляет 920 к.с.

С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,7 секунды, а максимальная скорость достигает 343 км/ч.

Сотрудничество Lamborghini с итальянской полицией началось ещё в 2004 году с модели Gallardo. Позже в строй поступили Gallardo LP 560-4, несколько Huracán, а в 2023 году — внедорожник Urus Performante.

По данным производителя, шесть предыдущих моделей Lamborghini приняли участие в более чем 200 операциях по транспортировке органов по всей Италии. Кроме того, автомобили использовались в более чем 1500 мероприятиях, направленных на популяризацию безопасного вождения.

Таким образом, новый 920-сильный Temerario для полиции — не просто эффектный рекламный автомобиль. Как и его предшественники, он призван выполнять вполне практические медицинские задачи, в которых чрезвычайно высокая скорость действительно может быть оправдана.