Опубліковано список найпотужніших смартфонів 2024 року

Команда популярного бенчмарка AnTuTu озвучила найпродуктивніші смартфони за підсумками лютого.

Багато років у списках найпотужніших смартфонів за продуктивністю фігурували виключно пристрої на базі чипів від Qualcomm. У 2024 році ситуація змінилася, і тепер топ-10 складається з чотирьох флагманів на базі MediaTek Dimensity 9300, а також шести девайсів на базі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. А найцікавіше, що очолює рейтинг, нехай і з невеликим відривом, все ж процесор від Mediatek. № 1 у списку – OPPO Find X7 – зумів набрати значні 2 195 036 балів.

Повністю рейтинг має такий вигляд:

OPPO Find X7 – 2 195 036 очок (16 ГБ ОЗП + 1 ТБ ПЗП). Чип Dimensity 9300 (5 нм) з 8 ядрами і тактовою частотою до 3,25 ГГц, відеоядро Mali-G720 MP12; ASUS ROG 8 Pro – 2 157 660 очок (16 ГБ ОЗП + 512 ГБ ПЗП). Чип Snapdragon 8 Gen 3 (4 нм) з 8 ядрами і тактовою частотою до 3,3 ГГц, відеоядро Adreno 750; IQOO 12 – 2 120 878 очок (16 ГБ ОЗП + 512 ГБ ПЗП, Snapdragon 8 Gen 3); Red Magic 9 Pro+ – 2 105 949 очок (16 ГБ ОЗП + 512 ГБ ПЗП, Snapdragon 8 Gen 3); vivo X100 Pro – 2 098 634 очки (16 ГБ ОЗП + 1 ТБ ПЗП, Dimensity 9300); vivo X100 – 2 090 900 очок (16 ГБ ОЗП + 1 ТБ ПЗП, Dimensity 9300); iQOO Neo9 Pro – 2 082 581 очко (16 ГБ ОЗП + 1 ТБ ПЗП, Dimensity 9300); iQOO 12 Pro – 2 081 272 очки (16 ГБ ОЗП + 1 ТБ ПЗП, Snapdragon 8 Gen 3); Nubia Z60 Ultra – 2 069 734 очки (16 ГБ ОЗП + 512 ГБ ПЗП, Snapdragon 8 Gen 3); Oppo Find X7 Ultra – 2 061 537 очок (16 ГБ ОЗП + 512 ГБ ПЗП, Snapdragon 8 Gen 3).

Топ-10 субфлагманів у 2024 році

Рейтинг передтопових смартфонів також демонструє високі показники в синтетичному бенчмарку. Але якщо відкинути перше місце, то загалом картина демонструє дворазове зниження потужності. Крім того, у списку засвітилися тільки два смартфони з процесором від Qualcomm, а решта 8 належать рішенням від MediaTek.

Рейтинг найпотужніших субфлагманів 2024 року:

Redmi K70E – 1 405 360 балів (16 ГБ ОЗП + 1 ТБ ПЗП, Dimensity 8300-Ultra); realme GT Neo 5 SE – 1 155 230 балів (16 ГБ ОЗП + 1 ТБ ПЗП, Snapdragon 7+ Gen 2); Redmi Note 12 Turbo – 1 138 654 бали (16 ГБ ОЗП + 1 ТБ ПЗП, Snapdragon 7+ Gen 2); OPPO Reno11 5G – 1 004 001 бал (12 ГБ ОЗП + 512 ГБ ПЗП, Dimensity 8200); iQOO Z8 – 954 705 балів (12 ГБ ОЗП + 512 ГБ ПЗП, Dimensity 8200); iQOO Neo7 SE – 952 739 балів (12 ГБ ОЗП + 512 ГБ ПЗП, Dimensity 8200); Redmi Note 12T Pro – 892 823 бали (12 ГБ ОЗП + 512 ГБ ПЗП, Dimensity 8200-Ultra); OnePlus Ace Racing Edition – 885 960 балів (12 ГБ ОЗП + 256 ГБ ПЗП, Dimensity 8100-Max); Redmi K60E – 879 974 бали (12 ГБ ОЗП + 512 ГБ ПЗП, Dimensity 8200); realme GT Neo 3 – 867 224 бали (12 ГБ ОЗП + 256 ГБ ПЗП, Dimensity 8100).

При цьому в списку субфлагманів за лютий не з’явилося жодної нової моделі щодо 2024 року. Однак ходять чутки, що скоро рейтинг трохи зміниться завдяки виходу потужного Xiaomi CIVI 4 на базі чіпа Dimensity 8300. Що стосується протистояння MediaTek і Qualcomm, то тепер чітко видно, як просідає домінування останнього в топовому сегменті ґаджетів, і як MediaTek практично повністю витіснив конкурента із середньої ланки. Це вже не кажучи про повну перевагу MediaTek у лінійці бюджетних пристроїв.