Стало відомо, чому РФ не використовує іранські дрони для ударів по ВСУ

Після того, як армія РФ почала використовувати дрони-камікадзе іранського виробництва, в Україні почалась нова фаза війни. Спочатку очікувалось, що цю зброю використовуватимуть на нульовій лінії, але їх почали запускати по мирних містах. ЗСУ успішно збивають 85% Shahed-136. Стало зрозуміло, чому Росія не використовує баражуючі припаси проти українських військ.

Відомо, що в іранських дронах встановлені дешеві китайські двигуни, через що їх чутно здалеку. Складають їх іранські студенти, які свого часу навчались в американських закладах освіти. На полі бою їх дуже легко демаскувати та збити. А це значить, що вони не мають жодної ефективності.

У той самий час, коли дрон влучає у житловий будинок, росіяни отримують бажане, а саме тероризують мирне населення. Українці починають переживати, панікувати, і це може дестабілізувати настрої всередині країни. Точно так діяли фашисти під час Другої світової війни, використовуючи Junkers Ju-87 Stuka.

Американський генерал у відставці Марк Хертлінг також поділився своїм баченням, щодо використання дронів-камікадзе. На полі бою вони ситуацію не змінять та перевагу РФ отримати не зможе, але може компенсувати дефіцит ракет деякою мірою, щоб залякати українців.

Дрони можуть поцілити лише по нерухомих цілях. Тобто, знищити машину, що їде чи танк, чи ще якусь рухому ціль вони просто не здатні. Тому на фронті від них немає ніякої користі. Україна має найближчим часом закрити небо над Києвом від дронів, низка країн вже передає антидронові системи, а Ізраїль ділиться даними, які допоможуть підвищити рівень ефективності українських систем ППО.

Росія закупила понад 3000 БПЛА, тому допоки не використає їх всі, не зупиниться. Вони намагатимуться за їх допомогою привести до нової ескалації, навіть, якщо будуть повністю витіснені за межі України.