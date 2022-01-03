iPhone 14 отримає унікальний дизайн: такого світ смартфонів ще не бачив

Восени 2022 року Apple представить новий iPhone. І хоч до прем’єри 14-го покоління залишилася ще безліч часу, провідні інсайдери вже знають, як виглядатимуть пристрої. Наближається великий редизайн, якого всі зачекалися.





Навіть фанати бренду лають Apple за надмірну консервативність. «Чубчик» у смартфонах використовується вже три роки, хоча Android-виробники давно перейшли на крихітні отвори та навіть невидимі підекранні камери. Альтернатива у Apple, як і раніше, одна – iPhone SE з дизайном з 2014 року, який купують люди, які так і не звикли до вирізу.

Але оскільки компанія зробила чубок у нових MacBook Pro, доведеться змиритися – експерименти з дисплеями нікуди не подінуться. Apple просто не може бути “як усі”.

Журналіст Марк Гурман із Bloomberg повідомляє, що iPhone 14 втратить чубчик, але отримає овальний виріз прямо по центру екрану. У «личинку» буде вбудовано фронтальну камеру, датчик розблокування Face ID, розмовний динамік та інші сенсори. Такої реалізації вирізу немає ні в кого з конкурентів. Щось подібне ми бачили у смартфонах Huawei та Samsung Galaxy, але там «личинка» розташовувалась у кутку екрану.

Інсайд Гурмана підтвердив топовий аналітик Мін-чі Куо та корейський ресурс The Elec, який послався на джерела в Samsung (у корейців Apple замовляє екрани). Всі експерти впевнені, що iPhone 14 точно отримає редизайн, але ще не підтверджено, яких моделей він торкнеться. Є ймовірність, що базові iPhone 14 та 14 Max (замінить малопопулярну Mini-версію) вийдуть із класичним чубчиком, а свіжий дизайн матимуть лише iPhone 14 Pro та Pro Max. У такому разі доступніші версії флагманів Apple обдарує «інноваціями» лише у п’ятнадцятому поколінні.