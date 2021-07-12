Який iPhone експерти не рекомендують купувати українцям в 2021 році

У 2021 році в асортименті Apple є кілька актуальних смартфонів, що може серйозно заплутати користувача, який захотів купити собі новенький апарат. Про те, які пристрої точно варто обійти стороною і не витрачати на них гроші, ми розповідаємо в цій статті. Обов’язково прочитайте її перед тим, як йти в магазин.





№3 – iPhone 12 Mini

iPhone 12 Mini однозначно не варто купувати в 2021 році. Гаджет неспроста став найбільш поганопродаваним смартом купертинівців за останні роки. У моделі дуже маленький 5.4-дюймовий екран, з якого не дуже комфортно споживати медіаконтент і дуже скромний акумулятор ємністю всього 2227 мАг. Власники у відгуках поголовно повідомляють про те, що батареї ледь вистачає на день автономної роботи. З огляду на те, скільки пристрій коштує, це просто смішно.

Так, у моделі є крутий процесор Apple A14 Bionic, а також підтримка 20-ватної швидкої зарядки і крутий дизайн з плоскими гранями, як у побратимів, але перераховані вище моменти роблять iPhone 12 Mini дуже слабким гаджетом, який точно не вартує своїх грошей.



№2 – iPhone XR

iPhone XR сам по собі непоганий, але з урахуванням того, що в продажу є iPhone 11, який коштує всього на пару тисяч дорожче, виглядає гаджет занадто вже неактуально. Судіть самі – у XR встановлений процесор Apple A12, тоді як 11-а модель комплектується Apple A13. Так, в даний момент різниці в продуктивності між гаджетами ніякої, але якщо говорити про потенціал, то iPhone 11 вистачить на більш тривалий термін.

Другий момент – фотоможливості. XR оснащений всього одним фотосенсором на 12 МП, тоді як у iPhone 11 є ширококутний об’єктив на 12 МП. Так, комусь датчик здасться марним, але підковані користувачі знають, що за допомогою даного сенсора можна робити класні та унікальні кадри, граючись з геометрією і перспективною. До того ж, у XR фронталка має роздільну здатність всього 7 МП (12 у iPhone 11), не вміє знімати відео в 4К і не оснащена електронним стабілізатором. Все це є у iPhone 11.



№1 – iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro дорожче ніж звичайний iPhone 12, але при цьому відрізняється від базової версії лише тим, що у нього є додатковий телефото-об’єктив і LiDAR датчик. Так, модулі безумовно корисні, вони дозволяють робити класні портрети і знімати з зумом без втрати якості, але на наш погляд ці дві особливості не варті такої переплати.

До того ж iPhone 12, який йде без LiDAR модуля, і так робить круті портрети з чітким визначенням меж об’єктів і ефектним розмиванням фону. Виходить, що все зводиться до можливості зйомки з наближенням, але перш, ніж вибирати прошку запитайте себе – як часто ви плануєте користуватися цим модулем?

