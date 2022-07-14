Росія готує систему для знищення супутників – The Independent

Росія може бути в процесі створення гігантської лазерної системи, яка буде використовуватися як протисупутникова зброя (ASAT). Її призначення – засліплювати та збивати ворожі супутники. Усю затію назвали проектом “Калина”, – повідомляє британський щоденник “The Independent”.





Такі дуже тривожні висновки випливають із розслідування, результати якого були опубліковані на сайті The Space Review. Сайт спеціалізується на експертних публікаціях з освоєння та розробки космосу. Розслідування показало, що в космічному комплексі “Крона”, який розташований поблизу Сочі, створено новий комплекс. Все належить Міністерству оборони Росії.

Автори розслідування проаналізували супутникові фото, тендерну та фінансову документацію. Їхні спостереження показують, що гігантська система «Калина» оснащена лазерними імпульсами, які здатні пошкодити оптичні датчики супутників.

« У тендерній документації, опублікованій в Інтернеті в 2015 році, чітко вказано, що система « Калина » буде оснащена новим телескопом для точного наведення лазерних променів на супутники », — пише The Space Review.

Проект стартував у 2011 році. У комплексі, де розміщена «Калина», розташоване обладнання для спостереження, зокрема лідарні та радарні системи, які використовуються для визначення цілей для космічних телескопів.

У листопаді 2021 року Росія збила виведений з ужитку радянський супутник “Космос-1408”, що викликало різку критику з усього світу. А все тому, що ця акція викликала пряму загрозу в тому числі для присутніх на Міжнародній космічній станції (МКС). Це також призвело до утворення сотень тисяч уламків космічного сміття.

Крім Сполучених Штатів, Росії, Китаю та Індії, жодна країна не має офіційних протисупутникових систем, але деякі можуть використовувати, наприклад, модифіковані системи балістичних ракет або космічні ракети.