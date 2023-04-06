Шокуюче відкриття: вчені знайшли яму з відрубаними руками

Під час розкопок на подвір’ї палацу гіксосів у Тель-ель-Дабі на північному сході Єгипту археологи виявили яму з відрубаними руками 12 осіб.

Нещодавнє дослідження, проведене групою австрійських та німецьких вчених, припускає, що ця дюжина відрубаних рук може бути результатом ритуалу “воєнних трофеїв”, який проводився під час конфлікту. Хоча раніше таких рук не знаходили, написи і рельєфи із зображенням понівечених або ампутованих рук були виявлені в єгипетських гробницях і храмах часів Нового царства (16-11 ст. до н.е.).

Це нове відкриття дозволяє більш детально вивчити цей феномен. Автори дослідження зазначають у своїй статті, що руки належали щонайменше одинадцятьом чоловікам і, можливо, одній жінці, що дозволяє припустити, що жінки також могли бути жертвами під час вторгнень.

Цікаво, що всі знайдені руки були правими. Окрім 12 цілих кистей, у ямі також були знайдені невеликі фрагменти кінцівок, які могли належати ще шістьом особам.

Палац, де були знайдені руки, був побудований за часів 15-ї династії (1640-1530 рр. до н.е.), коли гіксоські царі правили Нижнім і Середнім Єгиптом. Їхня територія простягалася аж до міста Куса, нині відомого як Ель-Кусайя. Вважається, що гіксоси були загарбниками Єгипту, а їхні царі – першими іноземними правителями цивілізації.