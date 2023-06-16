Samsung Galaxy Z Fold 5 розчарує потенційних покупців

Samsung вже оголосила, що представить нові смартфони зі складним екраном Galaxy Z Fold 5 та Galaxy Z Flip 5 наприкінці липня. Точну дату поки що не підтверджено, але релізу довго чекати не доведеться.

На цьому тижні з’явилася інформація про те, що прийдешній Galaxy Z Fold 5 буде лише нудним оновленням поточного покоління без істотних нововведень. Нібито так вважають самі співробітники Samsung, які розробляють цей гаджет. А тепер у мережу втекли офіційні рендери у високій роздільній здатності, які розкривають зовнішній вигляд «фолду». За чутками, ця модель з’явиться у продажу у трьох варіантах: чорному, бежевому та світло-блакитному – поки що можна побачити тільки останній колір.

За дизайном Samsung Galaxy Z Fold 5 мінімально відрізняється від попередника. З видимих ​​відмінностей можна відзначити лише вкорочення острівця з камерами на задній панелі смартфона, оскільки світлодіод спалаху розташовуватиметься поряд, а не на ньому. Також ходили чутки, що вигин внутрішнього екрану має бути практично непомітний завдяки використанню нового шарніра, але, за останніми витоками, дива не станеться – складка буде лише на 15% менш помітна, ніж у Galaxy Z Fold 4.

Те саме стосується і характеристик. Інсайдер Йогеш Браар опублікував у твіттері пост, де до дрібниць розібрав специфікації Galaxy Z Fold 5. Девайс буде оснащений гнучким 7.6-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц усередині та 6.2-дюймовим AMOLED-екраном з дозволом. Обидва дисплеї повинні включати селфі-камеру, з роздільною здатністю 10 і 4 МП відповідно.

Основні камери розташуються в модулі, що виступає ззаду, це буде набір з роздільною здатністю 50+12+12 МП (основний, ширококутний і телеоб’єктив). Серцем смартфона стане чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, який працює з 12 ГБ оперативної пам’яті. На вибір будуть конфігурації з 256, 512 ГБ або 1 ТБ сховища, а автономність забезпечить батарея ємністю 4400 мАч з можливістю заряджання до 25 Вт. Крім того, Браар стверджує, що “з коробки” на телефон буде встановлений Android 13 (ймовірно, з інтерфейсом One UI 5.1.1)

Якщо ви дочитали характеристики до цього моменту, то вже ясно, що Galaxy Z Fold 5 дійсно принесе мінімум нових функцій. Це лише потужніший чіпсет і телеоб’єктив на 12 МП (замість вихідних 10 МП). В інших джерелах також йдеться про підвищення вологозахисту до стандарту IP58. Разом з гнучким флагманом Samsung також представить як мінімум три планшети із серії Galaxy Tab S9, дві моделі смарт-годинника Galaxy Watch 6, нові TWS навушники та друге покоління мітки SmartTag.