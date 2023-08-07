Вийшов бюджетник POCO M6 Pro: ціна та характеристики

Компанія Xiaomi представила новий смартфон Poco M6 Pro 5G, орієнтований на бюджетний сегмент. Технічно він є клоном Redmi 12 5G, який вийшов 1 серпня, а той у свою чергу за характеристиками копіює Redmi Note 12R. Це вже третій ідентичний апарат під новою назвою.

Від «близнюків Redmi» новинку відрізняє оформлення камери. Вона візуально виділена кольором та великим логотипом POCO, хоча самі об’єктиви виступають прямо з корпусу. Девайс пропонується у двох колірних варіантах: Power Black та Forest Green.

Технічні характеристики Poco M6 Pro 5G

Новий телефон оснащений 6.79-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 90 Гц. Частота сенсора становить 240 Гц, максимальна яскравість – 550 ніт. Матриця прикрита склом Gorilla Glass, хоча невідомо, яке саме покоління.

В екрані зроблено отвір для 8-мегапіксельної селфі камери, а на задній панелі встановлено основну камеру на 50 МП з датчиком глибини на 2 МП.

M6 Pro використовує досить свіжий процесор Snapdragon 4 Gen 2 від Qualcomm, який доповнюють 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті (LPDDR4X) та 64 або 128 ГБ внутрішньої пам’яті UFS 2.2. Також підтримується слот для microSD максимальною ємністю 1 ТБ.

Акумулятор має розмір 5000 мАг і може заряджатися потужністю 18 Вт кабелем. Інші особливості новинки включають сканер відбитків пальців, розташований збоку, традиційний 3.5-міліметровий роз’єм для навушників та захист від бризок за рейтингом IP53.

Пристрій працює під керуванням Android 13 з інтерфейсом MIUI 14. Виробник обіцяє 2 оновлення версії Android і патчі безпеки протягом 3 років.

Скільки коштує Poco M6 Pro 5G?

Смартфон дебютував в Індії, і зараз ми не знаємо, яка з трьох моделей клонів піде на міжнародний ринок.

Ціна Poco M6 Pro

4/64 ГБ – 10 999 рупій (~132$)

6/128 ГБ – 12 999 рупій (~157$)

Продаж стартує 9 серпня через місцевий інтернет-магазин Flipkart.