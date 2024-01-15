Стартували офіційні продажі POCO X6 Pro, X6 та M6 Pro

Бренд Poco компанії Xiaomi оголосив про старт глобальних продажів смартфонів Poco X6 і Poco X6 Pro. Незважаючи на те, що новинки відносяться до середнього цінового сегменту, вони отримали низку функцій і характеристик, які раніше були притаманні дорожчим моделям.

Poco X6 і X6 Pro

Зокрема, смартфони Poco X6 і X6 Pro отримали 6,67-дюймові OLED-дисплеї з роздільною здатністю 2712 × 1220 пікселів (1,5K) і частотою оновлення 120 Гц. Дисплей підтримує технологію Dolby Vision, забезпечує відтворення 12 млрд колірних відтінків і характеризується піковою яскравістю в 1800 кд/м2, що гарантує чітку картинку на екрані навіть під прямими променями сонця. Для захисту екрана від пошкоджень і подряпин використовується міцне скло Gorilla Glass Victus. В отворі в центрі верхньої частини екрана розміщена фронтальна 16-Мп камера для селфі. Також в екран вбудований сканер відбитків пальців, який використовується для розблокування пристрою – вперше у смартфонів бренду Poco.

Poco X6 побудований на чипі Snapdragon 7s Gen 2, будучи одним з перших пристроїв з 4-нм процесором в даному ціновому діапазоні. Зі свого боку Poco X6 Pro став першим пристроєм бренду з 4-нм чипом Dimensity 8300-Ultra, запропонованим на глобальному ринку. Обсяг оперативної пам’яті Poco X6 і X6 Pro становить до 12 Гбайт, флеш-пам’яті – до 512 Гбайт.

Обидві моделі отримали 64-мегкапіксельну головну камеру з підтримкою оптичної стабілізації зображення і дворазовим цифровим зумом без втрат, 8-мегапіксельний сенсор із ширококутним об’єктивом і 2-мегапіксельний датчик для макрозйомки. Смартфони підтримують новий режим Film Camera 2.0, а також нову серію фільтрів Nature Filter, у якій представлено 4 різні фільтри, адаптовані для зйомки пейзажів.

Poco X6 оснащений акумулятором ємністю 5100 мА-год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт, а версія X6 Pro живиться від батареї ємністю 5000 мА-год, теж з 67-Вт зарядкою. Завдяки швидкій зарядці на заповнення заряду батарей до 100 % йде всього 45 хвилин. Крім того, модель X6 Pro отримала підтримку нової технології, що забезпечує високий рівень безпеки під час заряджання та керування акумулятором, а також подовжує термін служби акумулятора.

Poco X6 Pro став першим смартфоном Xiaomi, який поставляється з новою операційною системою HyperOS “з коробки”, що забезпечує максимально комфортну і плавну роботу пристрою. Базова модель X6 працює під управлінням Android 14 з інтерфейсом MIUI 14, але незабаром отримає оновлення до HyperOS. Як повідомила компанія, смартфони Poco X6 і X6 Pro протягом трьох років отримуватимуть оновлення ОС і чотири роки – оновлення безпеки. Для любителів ігор передбачено оновлений ігровий режим з технологією WildBoost Optimization 2.0, який забезпечить найкращий ігровий досвід, можливий для пристроїв у цьому ціновому сегменті.

Смартфон Poco X6 доступний у чорному (Mirror Black), синьому та білому (Snowstorm White) кольорі, а X6 Pro – у чорному (Spectre Black), сірому (Racing Grey) і жовтому (Poco Yellow) колірних варіантах.

Ціна Poco X6 8/256 Гбайт дорівнює $249, версія Poco X6 з 12/512 Гбайт пам’яті обійдеться в $319. Вартість Poco X6 Pro 8/256 Гбайт становить $299, ціна Poco X6 Pro 12/512 Гбайт дорівнює $369.

Poco M6 Pro

Дисплей смартфона Poco M6 Pro має роздільну здатність Full HD+ (2400×1080 пікселів, 394 ppi) і частоту оновлення 120 Гц, а також підтримує 100-відсоткове охоплення колірного простору DCI-P3, відтворення 1,07 млрд відтінків кольору і ШІМ-регулювання яскравості підсвічування з частотою 1920 Гц. Максимальна яскравість дисплея становить 1300 кд/м2, контрастність – 5 000 000:1. Сертифікація TÜV Rheinland, підтверджує відсутність відблисків, низький рівень шкідливого для очей синього світла та відсутність мерехтіння.

У режимі Game Turbo смартфон забезпечує найкращу в галузі частоту дискретизації дотику 2160 Гц, гарантуючи максимально швидке керування грою. Також Poco M6 Pro першим у серії отримав підекранний сенсор відбитків пальців. Для захисту екрана від подряпин використовується міцне скло Corning Gorilla Glass 5.

В отворі у верхній частині дисплея розміщено фронтальну 16-Мп камеру з діафрагмою f/2.45 і підтримкою нічного і портретного режимів, а також функцією Film Camera, що пропонує 12 фільтрів і 8 рамок для публікації в соцмережах.

На задній панелі встановлено потрійну камеру з основним 64-Мп сенсором розміром 1/2″ з діафрагмою f/1.79 і оптичною стабілізацією зображення, а також надширококутну камеру на 8 Мп (кут огляду 118°) з діафрагмою f/2.2 і 2-Мп датчик для макрозйомки (f/2.4).

Глобальна версія Poco M6 Pro базується на 6-нм чипі MediaTek Helio G99-Ultra з графічним прискорювачем ARM Mali-G57 MC2 у поєднанні з до 12 Гбайт оперативної пам’яті LPDDR4X і флеш-накопичувачем місткістю до 512 Гбайт із можливістю розширення до 1 Тбайт за допомогою карти пам’яті microSD. Акумулятор ємністю 5000 мА-год підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт, що забезпечує повне поповнення заряду з нуля всього за 44 хвилини.

Смартфон Poco M6 Pro також має захист від вологи і пилу відповідно до стандарту IP54 – від пилу і бризок води, оснащений двома динаміками, 3,5-мм роз’ємом для навушників, ІЧ-портом і чипом NFC для оплати покупок через термінал без використання банківських карт. Глобальна версія Poco M6 Pro працює під управлінням HyperOS. Новинка доступна в чорному, синьому і фіолетовому кольорах.