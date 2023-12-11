Разом із 5G-версією Samsung представить 4G-варіант бюджетного смартфона Galaxy A15 4G

Характеристики пристрою, забарвлення і дизайн розкрив новинний портал Gizmochina, пославшись на ресурс Phonestalk.

За дизайном Samsung Galaxy A15 4G нагадає Samsung Galaxy A14 4G. У девайса також потрійна камера з датчиками і світлодіодним спалахом у вертикальному блоці. Селфі-камера розташована в краплеподібному вирізі у верхній частині дисплея.

Апаратною основою новинки стане чипсет MediaTek Helio G99, який працюватиме в парі з 4 ГБ ОЗП. Ємність накопичувача становитиме 128 ГБ. У смартфона батарея на 5000 мА*год з підтримкою 25-ватної дротової зарядки.

Samsung Galaxy A15 4G

Гаджет оснастять 6,5-дюймовим OLED-дисплеєм і тильною камерою з головним датчиком на 50 Мп, шириком на 5 Мп і сенсором глибини на 2 Мп. Селфі-камера на 13 Мп.

Samsung Galaxy A15 4G представлять у чорному, білому і жовтому кольорах.