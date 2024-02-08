Apple зменьшить розмір акумулятора однієї версії iPhone 16

Техноблогер під ніком MajinBuOfficial з посиланням на джерела в галузі опублікував нові подробиці про характеристики смартфонів сімейства iPhone 16. Він стверджує, що фірмову серію чекає апгрейд акумулятора – за винятком однієї моделі, якій цей параметр відчутно “поріжуть”.

За наявними відомостями, ємність АКБ базового iPhone 16 зросте на 6,33% (з 3349 мАг до 3561 мАг), а у iPhone 16 Pro – на 5,74% (з 4422 мАг до 4676 мАг). Щодо Plus-версії гаджета, їй приписують “даунгрейд” на 9%, з 4383 мАг до 4006 мАг. З якої причини буде зменшена автономність пристрою, не уточнюється.

Флагманському iPhone 16 Pro Max мережеві джерела приписують батарею на 4676 мАг, притому не L-подібної, а звичної прямокутної форми. Інших подробиць про майбутні новинки Apple джерело не повідомляє. Їхня презентація імовірно відбудеться не пізніше жовтня 2024 року.