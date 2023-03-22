Як підвищити ефективність Wi-Fi у домашній мережі: небезпечні предмети, які заважають роботі роутера

Якщо ви відчуваєте повільну і нестабільну роботу Wi-Fi, це може бути пов’язано з предметами поблизу вашого роутера, які заважають його роботі і швидкості передачі даних. Навіть професійне встановлення роутера може не вирішити проблему. Щоб уникнути цього головного болю, тримайте такі речі подалі від роутера:
- Металеві предмети, такі як ключі та коробки
- Електронні пристрої, що випромінюють електромагнітні хвилі, такі як мікрохвильові печі та бездротові телефони
- Високовольтні кабелі та електроприлади, які можуть спричиняти електромагнітні перешкоди
- Великі ємності з водою, наприклад, акваріуми
- Bluetooth-гарнітури, які можуть створювати перешкоди як для роутера, так і для гарнітури
Крім того, місце розташування маршрутизатора може впливати на його підключення. Для оптимального рівня сигналу та покриття встановіть роутер у центрі будинку, подалі від перешкод, таких як стіни або меблі. Якщо ваш роутер має кілька антен, розташуйте їх перпендикулярно одна до одної або поекспериментуйте з їх розміщенням, щоб знайти найефективнішу конфігурацію.
Вертикальна антена може бути більш корисною в одноповерховому будинку, тоді як горизонтальна або кутова антена може бути кращою для багатоповерхового будинку.
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