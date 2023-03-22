Як підвищити ефективність Wi-Fi у домашній мережі: небезпечні предмети, які заважають роботі роутера

Якщо ви відчуваєте повільну і нестабільну роботу Wi-Fi, це може бути пов’язано з предметами поблизу вашого роутера, які заважають його роботі і швидкості передачі даних. Навіть професійне встановлення роутера може не вирішити проблему. Щоб уникнути цього головного болю, тримайте такі речі подалі від роутера:

Металеві предмети, такі як ключі та коробки

Електронні пристрої, що випромінюють електромагнітні хвилі, такі як мікрохвильові печі та бездротові телефони

Високовольтні кабелі та електроприлади, які можуть спричиняти електромагнітні перешкоди

Великі ємності з водою, наприклад, акваріуми

Bluetooth-гарнітури, які можуть створювати перешкоди як для роутера, так і для гарнітури

Крім того, місце розташування маршрутизатора може впливати на його підключення. Для оптимального рівня сигналу та покриття встановіть роутер у центрі будинку, подалі від перешкод, таких як стіни або меблі. Якщо ваш роутер має кілька антен, розташуйте їх перпендикулярно одна до одної або поекспериментуйте з їх розміщенням, щоб знайти найефективнішу конфігурацію.

Вертикальна антена може бути більш корисною в одноповерховому будинку, тоді як горизонтальна або кутова антена може бути кращою для багатоповерхового будинку.