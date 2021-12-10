Випущено Pro-версію відомого смартфону, який може виконувати роль системного блоку на базі Linux

Відбувся реліз смартфона PinePhone Pro, значно покращеної версії PinePhone. Розробники суттєво модернізували апаратну частину та додали підтримку більш ніж 20 дистрибутивів Linux, включаючи Ubuntu та openSUSE. У мобільному телефоні є апаратні вимикачі камер, мікрофона і всіх без винятку модулів зв’язку, включаючи LTE та GPS.





Смартфон для лінуксоїдів із захистом від стеження

Компанія Pine64 розпочала продаж свого нового Linux-смартфону PinePhone Pro з відкритою апаратною архітектурою, прем’єра якого відбулася в жовтні 2021. Однією з головних відмінних рис пристрою стала відсутність ОС Android, як у переважній більшості сучасних смартфонів. Як пише The Register, на цьому апараті встановлена ​​ОС Linux, за замовчуванням реалізована у вигляді дистрибутива Manjaro Linux. У цьому випадку вона доповнена KDE Plasma Mobile.

Як запевняють розробники, новий PinePhone Pro здатний працювати під управлінням тих самих операційних систем, що і оригінальний PinePhone. Список включає Arch Linux ARM, ExpidusOS, Fedora, Gentoo, GloDroid, LuneOS, Maemo Leste, Manjaro ARM, Mobian, Nemo Mobile, NixOS, OpenMandriva Lx, OpenSUSE, PostmarketOS, PureOS, Sailfish OS, Slackware, SkiffOS, Sxmo та U. Окремо доступна прошивка з декількома вбудованими дистрибутивами на вибір.

PinePhone Pro є більш сучасною версією смартфона PinePhone, що підтримує встановлення близько 20 різних Linux-дистрибутивів. З високою ймовірністю, ця характерна риса «передалася» і PinePhone Pro.

Новий PinePhone Pro відрізняється від звичайних смартфонів ще й додатковими перемикачами на корпусі, що фізично відключають усі модулі зв’язку. Поряд із ними можна вимкнути обидві камери (фронтальну та основну), мікрофон та вихід на навушники, а також GPS-ресивер.

Над дизайном нового смартфона розробники явно довго не думали

Смартфон коштує $399. PinePhone Pro має більш сучасну апаратну платформу, що і вплинуло на істотне зростання ціни. PinePhone на виході коштував $150.

Що змінилося

Новий PinePhone Pro зовні дуже схожий на свого попередника PinePhone, анонсованого на початку 2018 р. і що поступив у продаж півтора роками пізніше. Основні відмінності приховані всередині і вони кардинальні.

Усередині PinePhone Pro

Оригінальний PinePhone існує у кількох модифікаціях, що відрізняються лише дизайном корпусу та встановленим дистрибутивом Linux. Але це завжди чотириядерний CPU Allwinner А64 із частотою до 1,15 ГГц, а також накопичувач на 16 ГБ та 2-гігабайтний модуль оперативної пам’яті. Також була випущена версія 3/32 ГБ, але широкого поширення вона не набула.

У складі набагато сучаснішого PinePhone Pro є 4 ГБ оперативної пам’яті, причому стандарт змінено з LPDDR3 на більш актуальний LPDDR4. Місткість штатного накопичувача зросла до 128 ГБ.

Розмір коробки вказує на присутність у ній не тільки смартфона та кабелю, а й зарядного пристрою

Процесора А64 у новому PinePhone Pro більше немає. Замість нього використовується шестиядерний Rockchip RK3399S, у першому кластері якого знаходяться два ядра Cortex-A72, а у другому – чотири Cortex-A53. Частота процесора сягає 1,5 ГГц.

Менш помітні новини

У порівнянні зі звичайним PinePhone новий PinePhone Pro, можна сказати, зітканий із дрібних змін та покращень. Наприклад, розробники відмовилися від повільного інтерфейсу USB 2.0, нехай і у вигляді USB-C. Тепер це USB 3.0, і така заміна позитивно впливає на швидкість передачі даних.

Екран PinePhone Pro виріс з 5,95 до 6 дюймів, але зберіг роздільну здатність 1440х720 пікселів (формат HD+). Це все ще IPS-панель, проте відтепер вона має у своєму розпорядженні посилене скло Gorilla Glass 4.

Користувачі самі вирішать, який із підтримуваних дистрибутивів їм подобається більше

Модулі Bluetooth 4.0 та Wi-Fi 4 (802.11n) замінені на 5.0 та Wi-Fi 5 (802.11ac) відповідно. Фронтальна камера тепер 5-мегапіксельна замість 2-мегапіксельної (використовується сенсор OmniVision OV5640), а роздільна здатність основного модуля зросла з 5 МП до 13 МП за рахунок переходу на матрицю Sony IMX258.

Місткість батареї залишилася на рівні 3000 мАг, є підтримка прискореної зарядки до 15 Вт. Акумулятор використається від смартфона Samsung Galaxy J7. Не змінилися також довжина та ширина корпусу – 161х77 мм, тоді як товщина зросла з 9 мм до 11 мм. Смартфон важить 215 грамів проти 200 грамів у звичайного PinePro та підтримує встановлення карт microSD. Слот під SIM-карти тут лише один.

Смартфон-комп’ютер та планшет на Linux

PinePhone Pro може виконувати роль системного блоку на базі Linux, якщо підключити до нього монітор, мишу та клавіатуру. Робиться це через спеціальну док-станцію, але розробники поки що не уточнюють терміни її надходження у продаж та рекомендовану ціну.

Одна з численних корисних опцій смартфона

До списку новинок Pine64 разом із PinePhone Pro увійшов ще й планшетний комп’ютер PineNote E Ink з електрофоретичним екраном, як у сучасних електронних книгах. За даними профільного ресурсу Good E Reader, він також надійшов у продаж, але його вартість невідома. В список характеристик входить екран на 10,3 дюйми з роздільною здатністю 1404х1872 та підтримкою вводу за допомогою пера. Усередині знаходиться чотириядерний процесор Rockchip RK3566, доповнений 4 ГБ ОЗП та флеш-пам’яттю на 128 ГБ.

Практична користь від планшета із монохромним дисплеєм не визначена

Планшет споряджений батареєю 4000 мАг та модулями Bluetooth 5 та Wi-Fi 5.