Casio презентувала «найнезвичайніші» G-Shock: метал та імітація шкіри у співпраці з beautiful people

Компанія Casio офіційно представила результат співпраці з японським модним брендом beautiful people — лімітовану модель G-Shock GM-S2110BP-5A. Новинка поєднує фірмову невбивність «джі-шоків» із преміальною естетикою, відходячи від звичного брутального дизайну.

Дизайн та матеріали: Головна фішка моделі — візуальний обман. Ремінець годинника виготовлений із практичного силікону, але завдяки технології струменевого друку він ідеально імітує зернисту текстуру натуральної шкіри. Корпус та безель виконані з металу з комбінованою обробкою у сріблястих та золотистих відтінках. Дизайнери додали гравіювання логотипу бренду та декоративні акценти на циферблаті.

Функціонал: Попри фешн-спрямованість, це все ще повноцінний G-Shock:

Ударостійка конструкція.

Водозахист до 200 метрів (20 бар).

Гібридний дисплей (стрілки + цифрове віконце).

Світовий час (31 часовий пояс), секундомір, 5 будильників.

Ціна: Вартість моделі складає $270. У комплекті з годинником покупці отримують фірмову сріблясту сумку від beautiful people.