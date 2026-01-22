Читай наc в Telegram. Все по ділу і без реклами

Читати
Hardnews

Casio презентувала «найнезвичайніші» G-Shock: метал та імітація шкіри у співпраці з beautiful people

Головна фішка моделі — візуальний обман

GSMinfo22.01.2026
0
G-Shock x

Компанія Casio офіційно представила результат співпраці з японським модним брендом beautiful people — лімітовану модель G-Shock GM-S2110BP-5A. Новинка поєднує фірмову невбивність «джі-шоків» із преміальною естетикою, відходячи від звичного брутального дизайну.

Дизайн та матеріали: Головна фішка моделі — візуальний обман. Ремінець годинника виготовлений із практичного силікону, але завдяки технології струменевого друку він ідеально імітує зернисту текстуру натуральної шкіри. Корпус та безель виконані з металу з комбінованою обробкою у сріблястих та золотистих відтінках. Дизайнери додали гравіювання логотипу бренду та декоративні акценти на циферблаті.

В тему

Функціонал: Попри фешн-спрямованість, це все ще повноцінний G-Shock:

  • Ударостійка конструкція.
  • Водозахист до 200 метрів (20 бар).
  • Гібридний дисплей (стрілки + цифрове віконце).
  • Світовий час (31 часовий пояс), секундомір, 5 будильників.

Ціна: Вартість моделі складає $270. У комплекті з годинником покупці отримують фірмову сріблясту сумку від beautiful people.

Читай нас в Telegram без реклами!


Tags
GSMinfo22.01.2026
0
Back to top button