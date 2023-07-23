Власники смартфонів Samsung зіткнулись з проблемами в роботі екарну

Складаний смартфон Galaxy Z Flip 4 приєднався до пристроїв Samsung, користувачі яких останнім часом регулярно скаржаться на раптовий прояв дефекту екрану. Про це повідомляє видання SamMobile.

Щонайменше один користувач Galaxy Z Flip 4 з Індії поскаржився на цю проблему. У верхній лівій частині екрана у його смартфона з’явилася зелена лінія дефектних пікселів, які перекривають зображення.

Проблема далася взнаки через п’ять місяців після покупки смартфона. За словами користувача, пристрій не зазнавав ніяких неприпустимих рекомендованих умов експлуатації впливів. У сервісному центрі Samsung користувачу відмовили у гарантійному ремонті.

SamMobile пише, що Galaxy Z Flip 4 – далеко не єдина модель смартфона Samsung, користувачі яких останнім часом зіткнулися із дефектом екрану. Насамперед на аналогічну проблему надходили скарги від власників Galaxy Note 20, Galaxy S20, Galaxy S21 та Galaxy S22.