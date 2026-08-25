Новий модуль ASUS перетворює звичайний велосипед на e-bike і заряджається через USB-C

ASUS, відома насамперед ноутбуками, комплектуючими та ігровою електронікою, представила пристрій зовсім іншого класу. Oxiis E250G1 Intelligent Bike Booster дозволяє перетворити більшість звичайних велосипедів на електричні без заміни коліс, трансмісії або встановлення двигуна в каретку.

Система кріпиться в районі підсідельного штиря. Електромотор обертає спеціальний ролик, який притискається безпосередньо до задньої шини та передає їй тягу за рахунок тертя. Завдяки цьому Oxiis можна встановити на вже наявний велосипед без серйозного втручання в його конструкцію.

Номінальна потужність двигуна становить 250 Вт, а короткочасна пікова може досягати 500 Вт. Максимальна швидкість системи заявлена на рівні 32 км/год, однак у регіонах із відповідними законодавчими обмеженнями, зокрема в Європі, електрична підтримка обмежуватиметься 25 км/год.

Для визначення того, коли велосипедист крутить педалі, використовується бездротовий датчик каденсу. Крім того, ASUS реалізувала функцію Adaptive Boost: система розпізнає підйоми та автоматично збільшує допомогу двигуна. Передбачено три режими — Eco, Normal і Sport, перемикати які можна кнопкою або через застосунок для Android та iOS.

До 50 км від невеликої батареї

Увесь комплект разом з акумулятором важить 3,7 кг. Усередині використовується знімна батарея ємністю 158,4 Вт·год — це в декілька разів менше, ніж у багатьох повнорозмірних електровелосипедів.

ASUS заявляє до 50 км запасу ходу в економному режимі. У Sport автономність може скорочуватися приблизно до 10 км, тому реальний результат значною мірою залежатиме від рельєфу, маси велосипедиста та того, наскільки активно він допомагає педалями.

Цікаво вирішене й заряджання. Замість окремого громіздкого блока живлення використовується USB-C Power Delivery потужністю до 100 Вт. Повне заряджання займає близько двох годин.

Підійде не до кожного велосипеда

Oxiis підтримує колеса діаметром від 16 до 29 дюймів, а також стандарт 700C. Максимальна ширина шини становить 60 мм. Серед сумісних типів ASUS називає міські, шосейні, gravel- і складні велосипеди, а також хардтейли.

Водночас є обмеження. Система не призначена для повнопідвісних гірських велосипедів, карбонових підсідельних штирів і шин із дуже агресивним протектором. Захист IPX4 дозволяє пережити бризки та легкий дощ, але не розрахований на сильну зливу.

Фрикційний привід має й принциповий недолік: постійний контакт ролика з покришкою може прискорювати її зношування, а ефективність передачі тяги залежить від стану шини та покриття.

Головною невідомою поки залишається ціна. ASUS вже опублікувала характеристики Oxiis E250G1, однак вартість і точні строки початку масових продажів ще не оголосила. Саме ціна зрештою визначить, чи стане компактний модуль реальною альтернативою купівлі готового електровелосипеда.