Nvidia показала найпотужнішу відеокарту у світі: але вона не для ігор
На конференції GTC 2024 компанія Nvidia анонсувала новітній графічний процесор (GPU) із серії Blackwell, який стане основою для наступного покоління прискорювачів штучного інтелекту (ШІ). Новий GPU Blackwell є першим багаточіповим продуктом компанії і містить 208 млрд транзисторів, що значно перевершує попередній флагман GH100 (80 млрд), повідомляє портал AnandTech.
Blackwell оснащений двома ідентичними кристалами, сполученими високопродуктивною шиною NV-High Bandwidth (NV-HBI) з пропускною спроможністю 10 ТБ на секунду. Цей пристрій також містить вісім стеків пам’яті HBM3e загальним об’ємом 192 ГБ і 8192-бітну шину, що забезпечує пропускну здатність 8 ТБ на секунду.
Виробництво GPU здійснюється за 4-нанометровим техпроцесом TSMC 4NP. Nvidia стверджує, що новий Blackwell у 2,5-5 разів швидший за попередника GH100 залежно від режиму роботи, хоча продуктивність у режимі FP32 не розкрито, що може бути зумовлено акцентом на обчислення для ШІ.
Водночас Nvidia представила прискорювач GB200 Grace Blackwell Superchip, який містить у собі два GPU нового покоління і процесор із 72 ядрами Arm Neoverse V2, здатний досягати продуктивності в 40 петафлопс у режимі FP4.
Свої версії прискорювачів на базі рішення Nvidia незабаром мають представити найбільші виробники, серед яких ASRock Rack, ASUS, Foxconn, Gigabyte та інші.
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