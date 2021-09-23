Xiaomi 11T Pro – справжній флагман в бюджетній шкурі

Прем’єра серії Xiaomi 11T, яка прийшла на зміну торішній лінійці Xiaomi Mi 10T, відбулася на віртуальному заході бренду. У нову серію увійшли три моделі: Xiaomi 11 Lite 5G NE , 11T і 11T Pro. Найстарший з них – це Xiaomi 11T Pro , який можна назвати більш доступною альтернативою флагманів Xiaomi Mi 11. Новинка має 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей, потужний чіпсет і 108-мегапіксельну основну камеру. А найголовніше, Xiaomi 11T Pro став першим в світі смартфоном з підтримкою швидкої зарядки потужністю 120 Вт.





Надшвидка зарядка та переваги над iPhone

У той час як такі гіганти, як Samsung і Apple прибрали з комплекту поставки своїх флагманів зарядні пристрої, прикриваючись турботою про екологію, Xiaomi пішла іншим шляхом. Так, вона поклала в коробку з новеньким Xiaomi 11T Pro 120-ватний блок живлення, Який, як стверджується, дозволяє повністю зарядити акумулятор смартфона потужністю 5000 мАг всього за 17 хвилин. Численні огляди підтверджують слова Xiaomi, демонструючи, що новий смартфон китайського бренду заряджається від 15 до 21 хвилини. Треба віддати належне Xiaomi, адже вона впроваджує новітні функції не тільки в свої флагмани, але і в пристрої середнього класу. Ми приємно здивувалися, дізнавшись, що Xiaomi 11T Pro став першим смартфоном з 120-ватної зарядкою , адже багато хто очікував побачити цю функцію тільки в більш дорогій флагманській серії Xiaomi 12, запуск якої очікується в кінці 2021 або початку 2022 року.

Топовий процесор

В основу Xiaomi 11T Pro ліг флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 888. Цей же чіп можна знайти в декількох смартфонах Samsung преміум-класу, в тому числі в Galaxy Z Fold 3 5G за 1800 доларів і Galaxy S21 Ultra за 1200 доларів. Так, Xiaomi 11T Pro – не єдиний смартфон середнього класу з чіпом флагманського рівня, але наявність Snapdragon 888 всередині новинки не може не радувати, особливо з огляду на те, що Qualcomm обіцяє помітний приріст продуктивності і швидкості графіки в порівнянні з Snapdragon 865. Також всередині Xiaomi 11T Pro встановлений ще один чіп Qualcomm – це 5G-модем Qualcomm X60 , який, як стверджує чіпмейкер, здатний забезпечити більш швидку роботу в стільникових мережах п’ятого покоління з малою затримкою.

Дисплей як у iPhone 13 Pro

Xiaomi 11T Pro оснащений дисплеєм з адаптивною частотою оновлення зображення . Він може автоматично перемикатися між 60 і 120-Герцевими режимами в залежності від ситуації. Це дозволяє економити заряд батареї, але при цьому ви зможете розраховувати на більш плавну анімацію в іграх при навігації в додатках. До речі, недавно анонсовані iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max теж оснащуються екранами з адаптивною частотою оновлення зображення до 120 Гц.

Ціна та доступність

Вартість Xiaomi 11T Pro на торговому майданчику AliExpress стартує з позначки 599 доларів за базову конфігурацію з 8 Гбайт оперативної і 128 Гбайт вбудованої пам’яті і досягає 689 доларів за версію з 12 Гбайт ОЗУ і накопичувачем на 256 Гбайт. Для порівняння, звичайний Xiaomi 11T коштує від 439 доларів, а ціни на «полегшений» Xiaomi 11T Lite 5G NE починаються з 339 доларів.